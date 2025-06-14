Требования для пересечения границы с Молдовой для украинцев

Путешествие в Молдову под угрозой без этого документа — какого
Молдова ввела новые требования для украинских водителей. Теперь без сертификата техосмотра машину могут не пустить в страну, даже если все остальные документы в порядке. Все чаще украинцы сталкиваются с разворотом на границе. Водителям советуют проверять документы заранее.
Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.
Сертификат техосмотра обязателен
Отныне сертификат технического осмотра авто — обязателен. Без него вас могут просто не пустить, даже если есть паспорт, водительское удостоверение и страховка.
Этот сертификат подтверждает, что транспортное средство исправно и не представляет опасности для других участников движения. Получить документ можно только после проверки на официальной СТО. Речь идет не только о легковых авто — новые правила касаются также грузовиков, автобусов и микроавтобусов.
Какие документы нужны для путешествия в Молдову
Что еще нужно иметь при себе для пересечения границы с Молдовой:
- биометрический загранпаспорт или паспорт с действующей визой;
- водительское удостоверение;
- техпаспорт на авто;
- страховую "Зеленую карту";
- сертификат техосмотра;
- молдавскую виньетку - подтверждение уплаты дорожного сбора.
Кроме документов, есть и таможенные ограничения. Запрещено ввозить наркотики, оружие, взрывчатку, химикаты, продукты без заводской упаковки, растения и почву. За нарушение могут изъять товар и даже запретить въезд в страну.
Чтобы избежать неприятностей, пограничники советуют заранее проверить, все ли документы в наличии.
Напомним, мы писали, какая справка от ТЦК нужна на границе сыну пропавшего воина. Также рассказывали, что ключевое требование на границе для забронированных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет — наличие официального разрешения на отпуск от учреждения или предприятия, которое выдало бронь.
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