Требования для пересечения границы с Молдовой для украинцев

Пограничница проверяет документы. Фото иллюстративное: Пограничная полиция Молдовы

Молдова ввела новые требования для украинских водителей. Теперь без сертификата техосмотра машину могут не пустить в страну, даже если все остальные документы в порядке. Все чаще украинцы сталкиваются с разворотом на границе. Водителям советуют проверять документы заранее.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

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Сертификат техосмотра обязателен

Отныне сертификат технического осмотра авто — обязателен. Без него вас могут просто не пустить, даже если есть паспорт, водительское удостоверение и страховка.

Этот сертификат подтверждает, что транспортное средство исправно и не представляет опасности для других участников движения. Получить документ можно только после проверки на официальной СТО. Речь идет не только о легковых авто — новые правила касаются также грузовиков, автобусов и микроавтобусов.

Какие документы нужны для путешествия в Молдову

Что еще нужно иметь при себе для пересечения границы с Молдовой:

биометрический загранпаспорт или паспорт с действующей визой;

водительское удостоверение;

техпаспорт на авто;

страховую "Зеленую карту";

сертификат техосмотра;

молдавскую виньетку - подтверждение уплаты дорожного сбора.

Кроме документов, есть и таможенные ограничения. Запрещено ввозить наркотики, оружие, взрывчатку, химикаты, продукты без заводской упаковки, растения и почву. За нарушение могут изъять товар и даже запретить въезд в страну.

Чтобы избежать неприятностей, пограничники советуют заранее проверить, все ли документы в наличии.

Напомним, мы писали, какая справка от ТЦК нужна на границе сыну пропавшего воина. Также рассказывали, что ключевое требование на границе для забронированных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет — наличие официального разрешения на отпуск от учреждения или предприятия, которое выдало бронь.