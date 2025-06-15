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Главная Одесса Трасса Одесса-Рени — где придется задержаться в очередях на выезд

Трасса Одесса-Рени — где придется задержаться в очередях на выезд

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Дата публикации 15 июня 2025 09:20
Пробки на трассе Одесса-Рени сегодня: где затруднен проезд
Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот
Ключові моменти Пробки в Молдову Пробки на юге Одесской области

Сегодня утром, 15 июня, главная трасса Бессарабии, ведущая в Молдову и Румынию, парализована из-за длинных очередей на пунктах пропуска. Наибольшее скопление фиксируется в районе Паланки. На юге Одесской области пробки менее значительны, но водителям стоит выезжать раньше.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

По направлению к Молдове очереди начинаются уже на въезде в село Маяки, а также перед мостом, ведущим к пункту "Паланка — Маяки — Удобное". В пробках стоят не только перед самой таможней, но и на транзитном участке по территории Молдовы. Поездка в Паланку может затянуться на несколько часов.

Траса Одеса-Рені — де доведеться затриматися в чергах на виїзд - фото 1
Пробки до Паланки. Фото: скриншот

Пробки на юге Одесской области

На южных отрезках трассы М-15 в пределах Сараты, Зари, Татарбунаров, Кирничок и Сафьян зафиксировано скопление транспорта. Однако эти пробки пока не критичны и не оказывают значительного влияния на скорость движения. Перед паромным пунктом пропуска в Орловке очередей нет. То же самое касается КПП "Рени".

Траса Одеса-Рені — де доведеться затриматися в чергах на виїзд - фото 2
Дорога к КПП "Рени — Джюрджюлешть". Фото: скриншот

Напомним, мы сообщали, какие документы сейчас обязательны для проезда в Молдову. А также писали, что требует Румыния на границе.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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