Проїзд до Бессарабії — як отримати дозвіл і не застрягти
Проїзд через прикордонну смугу в районі села Паланка, що веде до Молдови, Румунії та південних населених пунктів Одещини, під час війни перетворився на гру в рулетку. За законом — транзит дозволений, але на практиці все вирішує прикордонник.
Одеський адвокат Олексій Шалару пояснив, чому виникають труднощі та як підготуватися, щоб не зіпсувати собі поїздку.
Подорож до Бессарабії
Виїзд до Бессарабії через транзитну ділянку Молдови, що проходить селом Паланка, часто стає несподіванкою — навіть для тих, у кого є всі документи. За словами одеського адвоката Олексія Шалару, усе залежить від конкретного прикордонника.
"Є випадки, коли людину з "бронею" пропускають без проблем. А буває — кажуть: "Нам не підходить, потрібно дозвіл 25-го прикордонного загону", — пояснює він.
Формально проїзд через Паланку — транзитна зона, де дозволів не потрібно. Це чітко прописано в законі та постановах Кабміну. Але, як стверджує адвокат, реальність інша.
"Де-юре — проїзд вільний. Де-факто — можуть не пустити без дозволу, і сперечатися з прикордонником на КПП Маяки марно", — каже Шалару.
Як отримати дозвіл на проїзд
Адвокат радить готувати дозвіл заздалегідь: надіслати електронного листа до 25-го прикордонного загону із копією паспорта, військово-обліковими документами та вказати мету поїздки. Протягом п’яти робочих днів надсилають дозвіл — ним можна користуватися на кордоні.
"Я роблю такі дозволи своїм клієнтам, які їдуть на відпочинок. Відправляю їм на Viber — і проблем нема. Пропускають без зайвих питань", — розповідає правник.
Окрема історія — військові. Їх можуть не пустити навіть із відпусткою, якщо в наказі не вказано чітко Одеський регіон.
"Був випадок: військовий мав відпустку в Полтавській області, але їхав до родини в Одесу. Його розгорнули — сказали: їдь у Полтаву. Відпустка зіпсована", — наводить приклад адвокат.
Як потрапити в Бессарабію на відпочинок
Олексій Шалару також радить готельєрам і власникам бізнесів у південних районах заздалегідь просити у гостей документи для оформлення дозволів. Це допоможе уникнути відмови на КПП і зберегти відпустку клієнтів.
"25-й прикордонний загін перевіряє все по базі "Оберіг". Якщо є дозвіл — питань нема. Якщо ні — можуть розвернути. А судовий шлях триватиме рік і нічого не вирішить швидко", — додає адвокат.
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