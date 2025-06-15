Черга з авто на транзитній ділянці. Фото ілюстративне: ShutterStock

Проїзд через прикордонну смугу в районі села Паланка, що веде до Молдови, Румунії та південних населених пунктів Одещини, під час війни перетворився на гру в рулетку. За законом — транзит дозволений, але на практиці все вирішує прикордонник.

Одеський адвокат Олексій Шалару пояснив, чому виникають труднощі та як підготуватися, щоб не зіпсувати собі поїздку.

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Виїзд до Бессарабії через транзитну ділянку Молдови, що проходить селом Паланка, часто стає несподіванкою — навіть для тих, у кого є всі документи. За словами одеського адвоката Олексія Шалару, усе залежить від конкретного прикордонника.

"Є випадки, коли людину з "бронею" пропускають без проблем. А буває — кажуть: "Нам не підходить, потрібно дозвіл 25-го прикордонного загону", — пояснює він.

Формально проїзд через Паланку — транзитна зона, де дозволів не потрібно. Це чітко прописано в законі та постановах Кабміну. Але, як стверджує адвокат, реальність інша.

"Де-юре — проїзд вільний. Де-факто — можуть не пустити без дозволу, і сперечатися з прикордонником на КПП Маяки марно", — каже Шалару.

Як отримати дозвіл на проїзд

Адвокат радить готувати дозвіл заздалегідь: надіслати електронного листа до 25-го прикордонного загону із копією паспорта, військово-обліковими документами та вказати мету поїздки. Протягом п’яти робочих днів надсилають дозвіл — ним можна користуватися на кордоні.

"Я роблю такі дозволи своїм клієнтам, які їдуть на відпочинок. Відправляю їм на Viber — і проблем нема. Пропускають без зайвих питань", — розповідає правник.

Окрема історія — військові. Їх можуть не пустити навіть із відпусткою, якщо в наказі не вказано чітко Одеський регіон.

"Був випадок: військовий мав відпустку в Полтавській області, але їхав до родини в Одесу. Його розгорнули — сказали: їдь у Полтаву. Відпустка зіпсована", — наводить приклад адвокат.

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Олексій Шалару також радить готельєрам і власникам бізнесів у південних районах заздалегідь просити у гостей документи для оформлення дозволів. Це допоможе уникнути відмови на КПП і зберегти відпустку клієнтів.

"25-й прикордонний загін перевіряє все по базі "Оберіг". Якщо є дозвіл — питань нема. Якщо ні — можуть розвернути. А судовий шлях триватиме рік і нічого не вирішить швидко", — додає адвокат.

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