Системи зрошення на Одещині руйнуються - екологічна катастрофа

Сасикське воодсховище. Фото ілюстративне: Укрінформ

Більшість дамб та гідротехнічних споруд у басейні Дунаю в Одеській області перебувають у занедбаному стані. З 410 водосховищ та систем зрошення 85 — аварійні, що загрожує екологічною катастрофою.

Про це йдеться в тексті "Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону".

Реклама

Читайте також:

Проблеми зрошення

Для аграрного сектору Одещини, особливо в умовах глобального потепління та зростання площ сухих зон, іригаційні системи є першочерговою умовою економічного зростання. Однак більшість дамб та мереж зрошення, побудованих ще за радянських часів, прийшли в непридатність через значний знос насосних станцій, трубопроводів та каналів, які використовувалися без належного обслуговування. Це призвело до різкого скорочення зрошуваних земель на Одещині: з 243 тис. га у 1991 р. до менше 40 тис. га сьогодні.

Проблеми водосховищ

Сасикське водосховище, яке перебувало в занедбаному стані, вже спричинило засолення та деградацію бессарабських чорноземів. А це призвело до втрати родючості та невикористання Дунайсько-Дністровської іригаційної системи. Крім того, потенційне руйнування таких дамб, як на каналі Скунда, безпосередньо вже загрожує затопленням до 1000 гектарів сільськогосподарських угідь, що спричинить значні економічні збитки.

Також аварійний стан гідротехнічних споруд на 97-му кілометрі Дунаю (шлюз Репіда), створює пряму загрозу затоплення свердловин, що забезпечують питною водою близько 100 тисяч мешканців регіону.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому Одещина може піти під воду. А також про те, що через зміну клімату Україна може почати вирощувати екзотичні фрукти.