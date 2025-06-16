Часть Одесской области уйдет под воду из-за глобального потепления.

Таяние ледников. Фото иллюстративное: ribeiroantonio/Depositphotos

Глобальное потепление неизбежно приведет к подъему уровня воды в мировом океане. Поэтому часть Одесчины, в особенности Вилково, может оказаться под водой.

Об этом сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух в интервью РБК-Украина.

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Глобальное потепление

Глобальное потепление приведет к тому, что в полярных широтах средняя температура может вырасти на 10°C. В результате таяние арктического льда нарушит баланс солености и температур океанических вод. Особенно это опасно для течений, которые "обогревают" Европу. Их ослабление или изменение направления будут иметь влияние на климат всего континента. Из-за этого поднимется уровень воды и в Черном море, что вероятно приведет к затоплению города Вилково. Пострадать может и Одесса, а также другие прибрежные территории на юге, которые будут под угрозой эрозии.

"До Украины последствия от этого также дойдут, потому что система Черного моря связана с системой океанов. По данным Минприроды, повышение уровня Черного моря может привести к затоплению города Вилково. Одесса тоже может пострадать от этого. Очень многие регионы на юге Украины могут быть потеряны из-за эрозии, потому что будут размываться прибрежные территории",— говорит заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

Вера Катлабух также добавила, что из-за глобального потепления такие города как Харьков, Киев, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье, Донецк, а также населенные пункты, где есть массивная застройка без зеленых зон, будут под угрозой теплового удара.

Напомним, недавно мы писали о том. что из-за изменения климата Украина может начать выращивать экзотические фрукты. А также о темпах глобального потепления в этом мире.