Частина Одещини піде під воду через глобальне потепління.

Танення льодовиків. Фото ілюстративне: ribeiroantonio/Depositphotos

Глобальне потепління неминуче призведе до підвищення рівня води у світовому океані. Через це частина Одещини, зокрема Вилкове, може опинитися під водою.

Про це повідомила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух в інтерв'ю РБК-Україна.

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Глобальне потепління

Глобальне потепління призведе до того, що в полярних широтах середня температура може зрости на 10 °C. В результаті танення арктичного льоду порушить баланс солоності та температур океанічних вод. Особливо це небезпечно для течій, які "обігрівають" Європу. Їхнє ослаблення або зміна напрямку матимуть вплив на клімат усього континенту. Через це підвищиться рівень води й у Чорному морі, що, ймовірно, призведе до затоплення міста Вилкове. Постраждати може й Одеса, а також інші прибережні території на півдні, які будуть під загрозою ерозії.

"До України наслідки від цього також дійдуть, бо система Чорного моря пов’язана із системою океанів. За даними Міндовкілля, підвищення рівня Чорного моря може призвести до затоплення міста Вилкове. Одеса теж може постраждати від цього. Дуже багато регіонів на півдні України можуть бути втрачені через ерозію, бо розмиватимуться прибережні території",— каже завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

Віра Балабух також додала, що через глобальне потепління такі міста як Харків, Київ, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя, Донецьк, а також населені пункти, де є масивна забудова без зелених зон, будуть під загрозою теплового удару.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що через зміну клімату Україна може почати вирощувати екзотичні фрукти. А також про темпи глобального потепління в світі.