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Главная Одесса Агробизнес на участке Минобороны — на Одесчине присвоили землю

Агробизнес на участке Минобороны — на Одесчине присвоили землю

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 11:28
Жительница Одесской области выращивала сельскохозяйственные культуры на участке Минобороны Украины.
Подозреваемая на допросе. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области
Ключові моменти Подробности дела Какое наказание грозит

Жительница Одесской области сращивала сельскохозяйственные культуры на земельном участке Минобороны, чем нанесла более 3 млн гривен ущерба государству. На этом женщину разоблачили правоохранители, ей грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, инженер по землепользованию Белгород-Днестровской КЭЧ не обеспечила надлежащего контроля за использованием земельного участка. Территория находилась на учете квартирно-эксплуатационной части, но принадлежала государству и была передана в постоянное пользование Министерству обороны Украины. Однако в течение октября 2022 — июля 2023 годов более 24,7 гектара земли самовольно использовались для выращивания сельскохозяйственных культур. Это нанесло государству ущерб на сумму более 3 млн грн.

Какое наказание грозит

Фигурантке сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Ей грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом до 12 750 гривен.

Напомним, недавно мы писали о земельных участках работницы одесской таможни. А также о военном, который скрыл имущества на миллионы.

Одесса Минобороны Одесская область Новости Одессы Нацполиция
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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