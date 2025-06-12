Уклонисты ехали из Одессы через границу под видом военных ВСУ

Задержанные на границе. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Четверо одесситов переоделись в военную форму и пытались пересечь границу вне пунктов пропуска. Однако правоохранители задержали их вместе с перевозчиками, которым теперь грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, 42-летний житель области, по предложению пока неустановленного лица, согласился за 2000 долларов незаконно доставить четырех военнообязанных мужчин из Одессы до границы. Для перевозки клиентов он привлек двух односельчан с автомобилями — 47-летнего мужчину, которому сообщил цель поездки и пообещал гонорар, и 32-летнюю женщину, которой о своих намерениях не сказал. Их пассажиры, по совету организатора сделки, приобрели военную форму, чтобы не привлекать к себе внимания в дороге.

По прибытии к границе клиенты должны были пересечь ее пешком, обходя наряды. Впрочем, к месту назначения водители пассажиров не довезли: на полпути правоохранители их остановили. У них изъяли транспортные средства, телефоны и деньги — 2 тысячи долларов и 80 тысяч гривен.

Изъятые деньги. Фото: ГПСУ

Какое наказание грозит

В отношении военнообязанных пассажиров пограничники составили протоколы по ч. 2 ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (незаконное пересечение границы). Им грозит штраф до 8500 грн или административный арест.

Перевозчикам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенное по предварительному сговору). Фигурантам грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 151 тыс. 400 грн.

Напомним, недавно мы писали об уклонистах, которые ехали в Молдову грузовиками. А также о полицейском, который способствовал побегу мужчин за границу.