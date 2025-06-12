Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервСьогодніКіноШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На кордоні з Одещиною затримали псевдовійськових — куди їхали

На кордоні з Одещиною затримали псевдовійськових — куди їхали

Ua en ru
Дата публікації: 12 червня 2025 15:32
Ухилянти їхали з Одеси через кордон під виглядом військових ЗСУ
Затримані на кордоні. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області
Ключові моменти Подробиці справи Яке покарання загрожує

Четверо одеситів перевдяглися у військову форму та намагалися перетнути кордон поза пунктами пропуску. Однак правоохоронці затримали їх разом із перевізниками, яким теперь загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Подробиці справи

За даними слідства, 42-річний житель області, за пропозицією наразі невстановленої особи, погодився за 2000 доларів незаконно доставити чотирьох військовозобов’язаних чоловіків з Одеси до кордону. Для перевезення клієнтів він залучив двох односельців з автівками — 47-річного чоловіка, якому повідомив мету поїздки та пообіцяв гонорар, і 32-річну жінку, якій про свої наміри не сказав. Їхні пасажири, за порадою організатора оборудки, придбали військову форму, аби не привертати до себе уваги в дорозі.

Після прибуття до кордону клієнти мали перетнути його пішки, оминаючи наряди. Утім, до місця призначення водії пасажирів не довезли: на півдорозі правоохоронці їх зупинили. У них вилучили транспортні засоби, телефони та гроші — 2 тисячі доларів та 80 тисяч гривень.

Возможно, это изображение деньги, отрывной талон и текст
Вилучені гроші. Фото: ДПСУ

Яке покарання загрожує

Відносно військовозобов’язаних пасажирів прикордонники склали протоколи за ч. 2 ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (незаконний перетин кордону). Їм загрожує штраф до 8500 грн або адміністративний арешт.

Перевізникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою). Фігурантам загрожує до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 151 тис. 400 грн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ухилянтів, які їхали у Молдову вантажівками. А також про поліцейського, який сприяв втечі чоловіків за кордон.

Одеса кордон Новини Одеси ухилянти затримання
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації