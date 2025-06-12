Ухилянти їхали з Одеси через кордон під виглядом військових ЗСУ

Затримані на кордоні. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Четверо одеситів перевдяглися у військову форму та намагалися перетнути кордон поза пунктами пропуску. Однак правоохоронці затримали їх разом із перевізниками, яким теперь загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Подробиці справи

За даними слідства, 42-річний житель області, за пропозицією наразі невстановленої особи, погодився за 2000 доларів незаконно доставити чотирьох військовозобов’язаних чоловіків з Одеси до кордону. Для перевезення клієнтів він залучив двох односельців з автівками — 47-річного чоловіка, якому повідомив мету поїздки та пообіцяв гонорар, і 32-річну жінку, якій про свої наміри не сказав. Їхні пасажири, за порадою організатора оборудки, придбали військову форму, аби не привертати до себе уваги в дорозі.

Після прибуття до кордону клієнти мали перетнути його пішки, оминаючи наряди. Утім, до місця призначення водії пасажирів не довезли: на півдорозі правоохоронці їх зупинили. У них вилучили транспортні засоби, телефони та гроші — 2 тисячі доларів та 80 тисяч гривень.

Вилучені гроші. Фото: ДПСУ

Яке покарання загрожує

Відносно військовозобов’язаних пасажирів прикордонники склали протоколи за ч. 2 ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (незаконний перетин кордону). Їм загрожує штраф до 8500 грн або адміністративний арешт.

Перевізникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою). Фігурантам загрожує до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 151 тис. 400 грн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ухилянтів, які їхали у Молдову вантажівками. А також про поліцейського, який сприяв втечі чоловіків за кордон.