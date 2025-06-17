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Главная Одесса Россиянин помогал сбежать в ПМР — схема на Одесчине

Россиянин помогал сбежать в ПМР — схема на Одесчине

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 12:43
Гражданин РФ в Одесской области создал канал переправки уклонистов за границу
Задержанные на границе. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины
Ключові моменти Подробности дела Какое наказание грозит

В Одесской области гражданин РФ организовал схему по незаконной переправке мужчин за границу. Однако во время доставки одного из клиентов, правоохранители поймали дельца с поличным, ему грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Подробности дела

По данным следствия, главным исполнителем схемы оказался 27-летний гражданин РФ с постоянным видом на жительство в Украине. В тандеме с неустановленным организатором, который искал клиентов в закрытых Telegram-каналах, он выполнял роль перевозчика. Свои услуги дельцы оценили в 8000 долларов США. После всех договоренностей иностранец встречал клиента в Одессе, отвозил в пограничный район и обеспечивал жильем. Оттуда мужчину должен был "перехватить" другой участник схемы и сопроводить до границы вне официальных пунктов пропуска. Остальную сумму уклонист должен был уплатить после успешного пересечения границы.

Правоохранители задержали дельцов на окраине населенного пункта Балта, остановив авто с россиянином и клиентом сразу после передачи аванса в размере 500 долларов.

Возможно, это изображение 2 человека, отрывной талон, деньги и текст
Изъятые средства. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Какое наказание грозит

Перевозчику сообщено о подозрении по ст. 332 УКУ (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Ему грозит от 7 до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали об уклонистах, которые пытались сбежать в Приднестровье. А также о псевдо-военных, задержанных в Одесской области.

Одесса граница Одесская область Новости Одессы уклонисты
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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