Заменили въездной знак в город Южный в Одесской области

Новый указатель. Фото: Южненская городская территориальная громада

Завершается реконструкция въездного знака города Пивденное в Одесской области. Обновление провели полностью за внебюджетные средства, а длилось оно почти полгода.

Об этом сообщает Южненская городская территориальная громада.

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Реконструкция знака

Работы по реконструкции въездного знака в Пивденное — якоря, который является одним из символов города, уже находятся на завершающем этапе. Подрядчиком выступило предприятие ГП "МТП "Пивденный". Обновление проводится полностью за средства инвесторов, без привлечения денег из местного бюджета.

"Это действительно историческое событие для нашего города. Обновление въездного знака с новым названием "Пивденное" имеет огромное символическое значение — это окончательное закрепление новой идентичности нашего города после переименования. Якорь всегда был символом Пивденного, и теперь он будет достойно представлять город с обновленным названием", — сказал управляющий делами исполнительного комитета ОТГ Владислав Терещенко.

Добавим, город Южный переименовали в Пивденный еще 9 октября 2024 года. Обновление въездного знака началось несколько позже — 21 января 2025-го и продолжается уже 5 с половиной месяцев.

Обновляющие работы. Фото: Южненская городская территориальная громада

Напомним, недавно мы писали о скандале из-за старых указателей в Одессе. А также об обновлении таблички возле переименованного Бульвара Жванецкого.