Замінили в'їзний знак у місто Південне на Одещині

Новий покажчик. Фото: Южненська міська територіальна громада

Завершується реконструкція в’їзного знаку міста Південне на Одещині. Оновлення провели повністю за позабюджетні кошти, а тривало воно майже півроку.

Про це повідомляє Южненська міська територіальна громада.

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Реконструкція знаку

Роботи з реконструкції в’їзного знаку в Південне — якоря, який є одним з символів міста, вже знаходяться на завершальному етапі. Підрядником виступило підприємство ДП "МТП "ПІВДЕННИЙ". Оновлення проводиться повністю за кошти інвесторів, без залучення грошей з місцевого бюджету.

"Це справді історична подія для нашого міста. Оновлення в’їзного знаку з новою назвою "Південне" має величезне символічне значення — це остаточне закріплення нової ідентичності нашого міста після перейменування. Якір завжди був символом Південного, і тепер він гідно представлятиме місто з оновленою назвою", — сказав керуючий справами виконавчого комітету ОТГ Владислав Терещенко.

Додамо, місто Южне перейменували в Південне ще 9 жовтня 2024 року. Оновлення в'їздного знаку розпочалося дещо пізніше — 21 січня 2025-го та триває вже 5 з половиною місяців.

Оновлювальні роботи. Фото: Южненська міська територіальна громада

Нагадаємо, нещодавно ми писали про скандал через старі покажчики в Одесі. А також про оновлення таблички біля перейменованого Бульвару Жванецького.