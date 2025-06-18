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Главная Одесса Военный избил своего знакомого — что решил суд на Одесчине

Военный избил своего знакомого — что решил суд на Одесчине

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Дата публикации 18 июня 2025 00:57
Военный ВСУ из Одесской области избил мужчину - как наказал суд
Военный на фронте. Фото: пресс-центр командования Сил специальных операций ВСУ
Ключові моменти Подробности дела Что решил суд

Между военным из Одесской области и его односельчанином возник конфликт, из-за чего служащий избил мужчину руками и ногами. Пострадавший обратился с иском в суд, нападающему теперь придется заплатить штраф.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный из села Сахарова Березовского района поспорил со своим односельчанином. Конфликт перерос в драку: служащий ударил мужчину ладонью руки по лицу, из-за чего тот упал на пол. Но фигуранта это не остановило и он нанес потерпевшему еще несколько ударов ногой в область ягодицы. Пострадавший зафиксировал легкие телесные повреждения и подал иск в суд. Тем более, событие было снято на камеру, что помогло стороне обвинения.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч. 1ст.125КК Украины (причинение легких телесных повреждений). За содеянное военный должен заплатить 850 гривен штрафа.

Напомним, недавно мы писали о военном, который бил свою жену. А также о служащем, который подделал документы о своей непригодности к службе и хотел выехать за границу.

Одесса ВСУ Одесская область Новости Одессы судебные решения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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