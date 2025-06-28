Военного ВСУ в Одессе наказали за наркотики - приговор за психотропное вещество

Военный ВСУ. Фото иллюстративное: Волынские Новости

Младшего сержанта ВСУ из Запорожья остановили в Одессе полицейские и нашли у него психотропное вещество. Дело дошло до суда, служащий получил штраф за хранение наркотиков.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

В Одессе на Фонтанской дороге полицейские остановили "ВАЗ" военного и обнаружили на сиденье пачку сигарет с пакетом с 1,073 граммами порошкообразного вещества. Экспертиза установила, что это психотроп PVP (соли). В результате на служащего открыли уголовное производство, которое рассматривали в Хаджибейском районном суде.

Что решил суд

Военного признали виновным по ч. 1 ст. 309 Уголовного Кодекса Украины (незаконное хранение наркотиков). Он должен заплатить 17 000 гривен штрафа.

Напомним, недавно мы писали о военном, который избил своего знакомого. А также о служащем ВСУ, который подделал документы о своей непригодности и хотел выехать за границу.