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Главная Одесса Военный ходил по Одессе с психотропами — как наказали

Военный ходил по Одессе с психотропами — как наказали

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 00:57
Военного ВСУ в Одессе наказали за наркотики - приговор за психотропное вещество
Военный ВСУ. Фото иллюстративное: Волынские Новости
Ключові моменти Подробности дела Что решил суд

Младшего сержанта ВСУ из Запорожья остановили в Одессе полицейские и нашли у него психотропное вещество. Дело дошло до суда, служащий получил штраф за хранение наркотиков.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

В Одессе на Фонтанской дороге полицейские остановили "ВАЗ" военного и обнаружили на сиденье пачку сигарет с пакетом с 1,073 граммами порошкообразного вещества. Экспертиза установила, что это психотроп PVP (соли). В результате на служащего открыли уголовное производство, которое рассматривали в Хаджибейском районном суде.

Что решил суд

Военного признали виновным по ч. 1 ст. 309 Уголовного Кодекса Украины (незаконное хранение наркотиков). Он должен заплатить 17 000 гривен штрафа.

Напомним, недавно мы писали о военном, который избил своего знакомого. А также о служащем ВСУ, который подделал документы о своей непригодности и хотел выехать за границу.

Одесса наркотики Одесская область Новости Одессы судебные решения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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