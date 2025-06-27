В Одесі хочуть зупиняти транспорт під час хвилини мовчання - Обухов

Транспорт в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі запропонували зупиняти транспорт під час хвилини мовчання, яка проходить по всій Україні о 9 ранку. Ця ідея вже на розгляді у директора КП "ОМЕТ" Миколи Літовчука.

Про це повідомив депутат одеської міської ради Петро Обухов.

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Зупиняти транспорт

Під час засідання постійної комісії з питань транспорту і дорожнього господарства Петро Обухов запропонував зупиняти трамваї і тролейбуси в Одесі під час хвилини мовчання. За словами депутата, із таким проханням до нього звернулися мешканці міста.

"Я вважаю, що Одеса також повинна приєднатися до цієї практики. Це маленький, але важливий жест поваги. Він дозволить нам вшанувати тих, хто віддав своє життя за нашу країну",— написав Петро Обухов.

Петро Обухов також додав, що подібну ініціативу вже реалізували таких містах, як Хмельницький, Вінниця та у містах Львівській області. Директор КП "ОМЕТ" Микола Літовчук пообіцяв розглянути цю ідею.

Повідомлення Петра Обухова. Фото: скриншот посту Петра Обухова

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, коли на маршрути вийдуть гуманітарні автобуси. А також про акцію "Зупинись і вшануй" в Одесі.