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Головна Одеса Гуманітарні автобуси в Одесі вийдуть на маршрути — коли саме

Гуманітарні автобуси в Одесі вийдуть на маршрути — коли саме

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 11:19
Трамвайна лінія Північ-Південь в Одесі та гуманітарні автобуси з Німеччини - коли запустять
Гуманітарні автобуси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Гуманітарні автобуси Трамвайна лінія "Північ-Південь"

У серпні обіцяють запустити на маршрути німецькі гуманітарні автобуси, які тривалий час стояли у боксах. Крім того, у міськраді Одеси анонсували завершення робіт на трамвайній лінії "Північ-Південь".

Про це йшлося на засіданні постійної комісії з питань транспорту і дорожнього господарства.

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Гуманітарні автобуси

У Мінсоцполітики пообіцяли завершити розробку документа, який дозволить запустити гуманітарні автобуси від Німеччини, до середини серпня. Поки ж міські служби  переводять їх із тимчасової реєстрації на постійну та шукають водіїв. Після цього техніку віддадуть комунальному підприємству і транспортні засоби вийдуть на маршрути.

Додамо, Законодавство не дозволяє використовувати гуманітарні автобуси як громадський транспорт. Міськрада ще навесні 2024 року звернулася до Міністерства інфраструктури України щодо цієї проблеми. У підсумку Міністерство розвитку громад та територій розробило законопроєкт №12177-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо задоволення потреб населення у перевезеннях в умовах воєнного стану". Аби ці транспортні засоби почали перевозити одеситів, необхідно, щоб документ ухвалили у другому та третьому читаннях.

Трамвайна лінія "Північ-Південь"

Також протягом місяця відновлять трамвайний маршрут №3, який має з'єднати північ та південь міста. Для цього потрібно завершити роботи на двох ділянках. А саме на вулиці Блажко, де підрядники вже завершують підбиття колії та чекають на технічний дозвіл на пуск. А також на вул. 28-ї бригади, де продовжується асфальтування. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те. що одещині виділять 45 мільйонів на шкільні автобуси. А також про те, чому транспорт з Німеччини не міг вийти на маршрути.

Одеса Новини Одеси автобуси громадський транспорт трамвай
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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