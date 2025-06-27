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Головна Одеса Відключення світла в Одесі — хто буде без електрики

Відключення світла в Одесі — хто буде без електрики

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 09:53
Масове відключення світла в Одесі - які адреси та коли у ДТЕК відновлять електрику
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК
Ключові моменти В кого немає світла Куди звертатись у разі відключення світла

Сьогодні, 27 червня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому десятки вулиць міста до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Центральний РЕМ:

  • Афанасьєва Геннадія, 2-34, 82,
  • Болгарська, 35-70,
  • Болтенка Михайла, 17-92,
  • Гранітна, 5-134А,
  • Запорізька, 20-32а,
  • Північна, 14,
  • Складська, 21,
  • Сонячна, 7/9, 10,
  • Чумацька, 7,41,
  • пл. Олексіївська, 11, 13,
  • пров. Високий, 1, 1/гараж, 2, 4, 6, 7, 7, 11, 12/14, 20,
  • пров. Вокзальний, 5, 11, 25,
  • пров. Північний, 14,
  • пров. Світлий, 3-8, 11, 13а, 14,
  • пров. Товарний, 5-11. 

Роботи до 19:00-20:00.

Північний РЕМ:

  • Метизна,
  • Килимова,
  • Гобеленова,
  • Фахова,
  • Бондарна,
  • 2-а, 3-я, 4-а,5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а Пересипська,
  • Аграрна, 1-21,
  • Балтська дорога, 25-84,
  • В’ячеслава Кирилова, 1-40,
  • Вікандера і Ларсена,
  • В’ячеслава Кирилова, 42,
  • Головна, 1-33,
  • Горбиста, 1-15,
  • Дзвінка 1-32,
  • Долинська,13-33/1,
  • Жевахова, 17-94,
  • вул. Жевахова гора, 17, 22, 30, 72, 81, 87, 103, 111,
  • Закарпатська, 1-72, 209,
  • Кавказька, 1-41,
  • Кар’єрна, 1-25,
  • Каришковського, 2-60,
  • Локомотивна, 1-27,
  • Лютнева, 1-59,
  • Болобочана, 4а,
  • Посівна, 1-56,
  • Прокатна, 1-12,
  • Ринкова, 7,
  • Флотська, 3-29,
  • пл. Волова, 2-29,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й,8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський,
  • пров. Технарський,
  • пров. Арковий,
  • пров. Паркетний,
  • пров. Корковий,
  • пров. Кодимський,
  • пров. Анкерний,
  • пров. Бейтельсбахера,
  • пров. Меблевий,
  • пров. Волтона,
  • пров. 1-й, 2-й Лютневий,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотський,
  • пров. Андрійця Олега, 1, 3, 6,7,
  • пров. Асєєва,
  • пров. Баркасний, 1,1а,2,4,
  • пров. Діхтієвського Віктора, 1-22,
  • пров. Кавказький, 1-8,
  • пров. Кисельова Ігоря, 1-33,
  • пров. Кифоренка Бориса, 2-35,
  • пров. Навігаційний, 1-19,
  • пров. Неплія, 1-12,
  • пров. Пресича Олександра, 2-26,
  • пров. Савранський, 3-10,
  • пров. Стороженка, 2-10,
  • пров. Терещенка Володимира, 7, 13А,
  • узвіз Скаржинського, 1-11. 

Роботи до 11:00.

  • 2-а лінія на ЖМ, 12,  
  • 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садова,
  • Бувалкіна Владислава 71/корп.2, 71/корп.3,
  • Велика Садова,
  • Глаубермана,
  • Головна, 24-33,
  • Горбиста, 5-15,
  • Дзвінка, 9-32,  
  • Донецька,
  • Закарпатська, 28/а-72, 209,
  • Капітана Кузнєцова, 3-13,
  • Керченська,
  • Кишинівська,
  • Кінноармійська,1,1а,
  • О. Кошиця,
  • Лютнева, 35-59,
  • Мала Садова,
  • Маріупольська,
  • Матроська, 2,
  • Болобочана, 19,19а,
  • Наклона,  17/1,
  • Південна дорога,  
  • Похила,
  • Академіка Сахарова, 48, 46
  • Теплична, 3/Б,4а,
  • Чайкова,
  • Шептицького, 1,3,5,  
  • Штильова,
  • дорога Миколаївська, 65,
  • пров. 1-й, 2-й,3-й Дунаєвський,
  • пров. 1-й, 3-й Керченський,
  • Квантовий,
  • пров. Одеський, 3,3а,5,7,
  • пров. Л. Українки, 10, 11, 11А, 12, 20,
  • просп. Князя Володимира Великого,
  • Чорноморського Козацтва, 88-100б,
  • пров. Кавказький, 1-8,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • пров. Навігаційний, 13-19,
  • пров. Одеський, 3-7,
  • пров. Українки Лесі, 10,12,20, 11,11А,
  • пров. Шахтинський, 25-46,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвський,
  • пров. 1-й, 3-й Керченський,
  • пров. Квантовий, 1-27.

Роботи до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги електроенергія ДТЕК відключення світла відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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