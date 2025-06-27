Масове відключення світла в Одесі - які адреси та коли у ДТЕК відновлять електрику

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 27 червня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому десятки вулиць міста до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Центральний РЕМ:

Афанасьєва Геннадія, 2-34, 82,

Болгарська, 35-70,

Болтенка Михайла, 17-92,

Гранітна, 5-134А,

Запорізька, 20-32а,

Північна, 14,

Складська, 21,

Сонячна, 7/9, 10,

Чумацька, 7,41,

пл. Олексіївська, 11, 13,

пров. Високий, 1, 1/гараж, 2, 4, 6, 7, 7, 11, 12/14, 20,

пров. Вокзальний, 5, 11, 25,

пров. Північний, 14,

пров. Світлий, 3-8, 11, 13а, 14,

пров. Товарний, 5-11.

Роботи до 19:00-20:00.

Північний РЕМ:

Метизна,

Килимова,

Гобеленова,

Фахова,

Бондарна,

2-а, 3-я, 4-а,5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а Пересипська,

Аграрна, 1-21,

Балтська дорога, 25-84,

В’ячеслава Кирилова, 1-40,

Вікандера і Ларсена,

В’ячеслава Кирилова, 42,

Головна, 1-33,

Горбиста, 1-15,

Дзвінка 1-32,

Долинська,13-33/1,

Жевахова, 17-94,

вул. Жевахова гора, 17, 22, 30, 72, 81, 87, 103, 111,

Закарпатська, 1-72, 209,

Кавказька, 1-41,

Кар’єрна, 1-25,

Каришковського, 2-60,

Локомотивна, 1-27,

Лютнева, 1-59,

Болобочана, 4а,

Посівна, 1-56,

Прокатна, 1-12,

Ринкова, 7,

Флотська, 3-29,

пл. Волова, 2-29,

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й,8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський,

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський,

пров. Технарський,

пров. Арковий,

пров. Паркетний,

пров. Корковий,

пров. Кодимський,

пров. Анкерний,

пров. Бейтельсбахера,

пров. Меблевий,

пров. Волтона,

пров. 1-й, 2-й Лютневий,

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотський,

пров. Андрійця Олега, 1, 3, 6,7,

пров. Асєєва,

пров. Баркасний, 1,1а,2,4,

пров. Діхтієвського Віктора, 1-22,

пров. Кавказький, 1-8,

пров. Кисельова Ігоря, 1-33,

пров. Кифоренка Бориса, 2-35,

пров. Навігаційний, 1-19,

пров. Неплія, 1-12,

пров. Пресича Олександра, 2-26,

пров. Савранський, 3-10,

пров. Стороженка, 2-10,

пров. Терещенка Володимира, 7, 13А,

узвіз Скаржинського, 1-11.

Роботи до 11:00.

2-а лінія на ЖМ, 12,

1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садова,

Бувалкіна Владислава 71/корп.2, 71/корп.3,

Велика Садова,

Глаубермана,

Головна, 24-33,

Горбиста, 5-15,

Дзвінка, 9-32,

Донецька,

Закарпатська, 28/а-72, 209,

Капітана Кузнєцова, 3-13,

Керченська,

Кишинівська,

Кінноармійська,1,1а,

О. Кошиця,

Лютнева, 35-59,

Мала Садова,

Маріупольська,

Матроська, 2,

Болобочана, 19,19а,

Наклона, 17/1,

Південна дорога,

Похила,

Академіка Сахарова, 48, 46

Теплична, 3/Б,4а,

Чайкова,

Шептицького, 1,3,5,

Штильова,

дорога Миколаївська, 65,

пров. 1-й, 2-й,3-й Дунаєвський,

пров. 1-й, 3-й Керченський,

Квантовий,

пров. Одеський, 3,3а,5,7,

пров. Л. Українки, 10, 11, 11А, 12, 20,

просп. Князя Володимира Великого,

Чорноморського Козацтва, 88-100б,

пров. Кавказький, 1-8,

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Навігаційний, 13-19,

пров. Одеський, 3-7,

пров. Українки Лесі, 10,12,20, 11,11А,

пров. Шахтинський, 25-46,

пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвський,

пров. 1-й, 3-й Керченський,

пров. Квантовий, 1-27.

Роботи до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.