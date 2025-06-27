Масове відключення світла в Одесі - які адреси та коли у ДТЕК відновлять електрику

Відключення світла в Одесі — хто буде без електрики
Сьогодні, 27 червня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому десятки вулиць міста до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Центральний РЕМ:
- Афанасьєва Геннадія, 2-34, 82,
- Болгарська, 35-70,
- Болтенка Михайла, 17-92,
- Гранітна, 5-134А,
- Запорізька, 20-32а,
- Північна, 14,
- Складська, 21,
- Сонячна, 7/9, 10,
- Чумацька, 7,41,
- пл. Олексіївська, 11, 13,
- пров. Високий, 1, 1/гараж, 2, 4, 6, 7, 7, 11, 12/14, 20,
- пров. Вокзальний, 5, 11, 25,
- пров. Північний, 14,
- пров. Світлий, 3-8, 11, 13а, 14,
- пров. Товарний, 5-11.
Роботи до 19:00-20:00.
Північний РЕМ:
- Метизна,
- Килимова,
- Гобеленова,
- Фахова,
- Бондарна,
- 2-а, 3-я, 4-а,5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а Пересипська,
- Аграрна, 1-21,
- Балтська дорога, 25-84,
- В’ячеслава Кирилова, 1-40,
- Вікандера і Ларсена,
- В’ячеслава Кирилова, 42,
- Головна, 1-33,
- Горбиста, 1-15,
- Дзвінка 1-32,
- Долинська,13-33/1,
- Жевахова, 17-94,
- вул. Жевахова гора, 17, 22, 30, 72, 81, 87, 103, 111,
- Закарпатська, 1-72, 209,
- Кавказька, 1-41,
- Кар’єрна, 1-25,
- Каришковського, 2-60,
- Локомотивна, 1-27,
- Лютнева, 1-59,
- Болобочана, 4а,
- Посівна, 1-56,
- Прокатна, 1-12,
- Ринкова, 7,
- Флотська, 3-29,
- пл. Волова, 2-29,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й,8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський,
- пров. Технарський,
- пров. Арковий,
- пров. Паркетний,
- пров. Корковий,
- пров. Кодимський,
- пров. Анкерний,
- пров. Бейтельсбахера,
- пров. Меблевий,
- пров. Волтона,
- пров. 1-й, 2-й Лютневий,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотський,
- пров. Андрійця Олега, 1, 3, 6,7,
- пров. Асєєва,
- пров. Баркасний, 1,1а,2,4,
- пров. Діхтієвського Віктора, 1-22,
- пров. Кавказький, 1-8,
- пров. Кисельова Ігоря, 1-33,
- пров. Кифоренка Бориса, 2-35,
- пров. Навігаційний, 1-19,
- пров. Неплія, 1-12,
- пров. Пресича Олександра, 2-26,
- пров. Савранський, 3-10,
- пров. Стороженка, 2-10,
- пров. Терещенка Володимира, 7, 13А,
- узвіз Скаржинського, 1-11.
Роботи до 11:00.
- 2-а лінія на ЖМ, 12,
- 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садова,
- Бувалкіна Владислава 71/корп.2, 71/корп.3,
- Велика Садова,
- Глаубермана,
- Головна, 24-33,
- Горбиста, 5-15,
- Дзвінка, 9-32,
- Донецька,
- Закарпатська, 28/а-72, 209,
- Капітана Кузнєцова, 3-13,
- Керченська,
- Кишинівська,
- Кінноармійська,1,1а,
- О. Кошиця,
- Лютнева, 35-59,
- Мала Садова,
- Маріупольська,
- Матроська, 2,
- Болобочана, 19,19а,
- Наклона, 17/1,
- Південна дорога,
- Похила,
- Академіка Сахарова, 48, 46
- Теплична, 3/Б,4а,
- Чайкова,
- Шептицького, 1,3,5,
- Штильова,
- дорога Миколаївська, 65,
- пров. 1-й, 2-й,3-й Дунаєвський,
- пров. 1-й, 3-й Керченський,
- Квантовий,
- пров. Одеський, 3,3а,5,7,
- пров. Л. Українки, 10, 11, 11А, 12, 20,
- просп. Князя Володимира Великого,
- Чорноморського Козацтва, 88-100б,
- пров. Кавказький, 1-8,
- пров. Квантовий, 1-27,
- пров. Навігаційний, 13-19,
- пров. Одеський, 3-7,
- пров. Українки Лесі, 10,12,20, 11,11А,
- пров. Шахтинський, 25-46,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвський,
- пров. 1-й, 3-й Керченський,
- пров. Квантовий, 1-27.
Роботи до 20:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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