Массовое отключение света в Одессе - какие адреса и когда у ДТЭК восстановят электричество

Отключения света в Одессе — кто будет без электричества
Сегодня, 27 июня, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, поэтому десятки улиц города до вечера останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:
Центральный РЭС:
- Афанасьева Геннадия, 2-34, 82,
- Болгарская, 35-70,
- Болтенко Михаила, 17-92,
- Гранитная, 5-134А,
- Запорожская, 20-32а,
- Северная, 14,
- 21, складская, 21,
- Солнечная, 7/9, 10,
- Чумацкая, 7,41,
- пл. Алексеевская, 11, 13,
- переулок Высокий, 1, 1/гараж, 2, 4, 6, 7, 7, 11, 12/14, 20,
- переулок Вокзальный, 5, 11, 25,
- переулок Северный, 14,
- переулок Светлый, 3-8, 11, 13а, 14,
- переулок Товарный, 5-11.
Работы до 19:00-20:00.
Северный РЭС:
- Метизная,
- Ковровая,
- Гобеленова,
- Профессиональная,
- Бондарная,
- 2-а, 3-я, 4-а,5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а Пересыпская,
- Аграрная, 1-21,
- Балтская дорога, 25-84,
- Вячеслава Кириллова, 1-40,
- Викандера и Ларсена,
- Вячеслава Кириллова, 42,
- Главная, 1-33,
- Горбиста, 1-15,
- Дзвинка 1-32,
- Долинская, 13-33/1,
- Жевахова, 17-94,
- ул. Жевахова гора, 17, 22, 30, 72, 81, 87, 103, 111,
- Закарпатская, 1-72, 209,
- Кавказская, 1-41,
- Карьерная, 1-25,
- Каришковского, 2-60,
- Локомотивная, 1-27,
- Февральская, 1-59,
- Болобочана, 4а,
- Посевная, 1-56,
- Прокатная, 1-12,
- Рыночная, 7,
- Флотская, 3-29,
- пл. Волова, 2-29,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й,8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский,
- переулок Технарский,
- переулок Арочный,
- переулок Паркетный,
- переулок Корковый,
- переулок Кодымский,
- переулок Анкерный,
- переулок Бейтельсбахера,
- переулок Мебельный,
- переулок Волтона,
- переулок 1-й, 2-й Февральский,
- переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотский,
- переулок Андрийца Олега, 1, 3, 6,7,
- переулок Асеева,
- переулок Баркасный, 1,1а,2,4,
- переулок Дихтиевского Виктора, 1-22,
- переулок Кавказский, 1-8,
- переулок Киселева Игоря, 1-33,
- переулок Кифоренко Бориса, 2-35,
- переулок Навигационный, 1-19,
- переулок Неплия, 1-12,
- переулок Пресича Александра, 2-26,
- переулок Савранский, 3-10,
- переулок Стороженко, 2-10,
- переулок Терещенко Владимира, 7, 13А,
- спуск Скаржинского, 1-11.
Работы до 11:00.
- 2-я линия на ЖМ, 12,
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая,
- Бувалкина Владислава 71/корп.2, 71/корп.3,
- Большая Садовая,
- Глаубермана,
- Главная, 24-33,
- Горбистая, 5-15,
- Дзвинка, 9-32,
- Донецкая,
- Закарпатская, 28/а-72, 209,
- Капитана Кузнецова, 3-13,
- Керченская,
- Кишиневская,
- Конноармейская, 1,1а,
- О. Кошица,
- Февральская, 35-59,
- Малая Садовая,
- Мариупольская,
- Матросская, 2,
- Болобочана, 19,19а,
- Наклона, 17/1,
- Южная дорога,
- Наклонная,
- Академика Сахарова, 48, 46
- Тепличная, 3/Б,4а,
- Чайкова,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Штилевая,
- дорога Николаевская, 65,
- переулок 1-й, 2-й,3-й Дунаевский,
- переулок 1-й, 3-й Керченский,
- Квантовый,
- переулок Одесский, 3,3а,5,7,
- переулок Л. Украинки, 10, 11, 11А, 12, 20,
- просп. Князя Владимира Великого,
- Черноморского Казачества, 88-100б,
- переулок Кавказский, 1-8,
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Навигационный, 13-19,
- переулок Одесский, 3-7,
- переулок Украинки Леси, 10,12,20, 11,11А,
- переулок Шахтинский, 25-46,
- переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,
- переулок 1-й, 3-й Керченский,
- переулок Квантовый, 1-27.
Работы до 20:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.
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