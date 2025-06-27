Массовое отключение света в Одессе - какие адреса и когда у ДТЭК восстановят электричество

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 27 июня, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, поэтому десятки улиц города до вечера останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

Реклама

Читайте также:

У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Центральный РЭС:

Афанасьева Геннадия, 2-34, 82,

Болгарская, 35-70,

Болтенко Михаила, 17-92,

Гранитная, 5-134А,

Запорожская, 20-32а,

Северная, 14,

21, складская, 21,

Солнечная, 7/9, 10,

Чумацкая, 7,41,

пл. Алексеевская, 11, 13,

переулок Высокий, 1, 1/гараж, 2, 4, 6, 7, 7, 11, 12/14, 20,

переулок Вокзальный, 5, 11, 25,

переулок Северный, 14,

переулок Светлый, 3-8, 11, 13а, 14,

переулок Товарный, 5-11.

Работы до 19:00-20:00.

Северный РЭС:

Метизная,

Ковровая,

Гобеленова,

Профессиональная,

Бондарная,

2-а, 3-я, 4-а,5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а Пересыпская,

Аграрная, 1-21,

Балтская дорога, 25-84,

Вячеслава Кириллова, 1-40,

Викандера и Ларсена,

Вячеслава Кириллова, 42,

Главная, 1-33,

Горбиста, 1-15,

Дзвинка 1-32,

Долинская, 13-33/1,

Жевахова, 17-94,

ул. Жевахова гора, 17, 22, 30, 72, 81, 87, 103, 111,

Закарпатская, 1-72, 209,

Кавказская, 1-41,

Карьерная, 1-25,

Каришковского, 2-60,

Локомотивная, 1-27,

Февральская, 1-59,

Болобочана, 4а,

Посевная, 1-56,

Прокатная, 1-12,

Рыночная, 7,

Флотская, 3-29,

пл. Волова, 2-29,

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й,8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский,

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский,

переулок Технарский,

переулок Арочный,

переулок Паркетный,

переулок Корковый,

переулок Кодымский,

переулок Анкерный,

переулок Бейтельсбахера,

переулок Мебельный,

переулок Волтона,

переулок 1-й, 2-й Февральский,

переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотский,

переулок Андрийца Олега, 1, 3, 6,7,

переулок Асеева,

переулок Баркасный, 1,1а,2,4,

переулок Дихтиевского Виктора, 1-22,

переулок Кавказский, 1-8,

переулок Киселева Игоря, 1-33,

переулок Кифоренко Бориса, 2-35,

переулок Навигационный, 1-19,

переулок Неплия, 1-12,

переулок Пресича Александра, 2-26,

переулок Савранский, 3-10,

переулок Стороженко, 2-10,

переулок Терещенко Владимира, 7, 13А,

спуск Скаржинского, 1-11.

Работы до 11:00.

2-я линия на ЖМ, 12,

1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая,

Бувалкина Владислава 71/корп.2, 71/корп.3,

Большая Садовая,

Глаубермана,

Главная, 24-33,

Горбистая, 5-15,

Дзвинка, 9-32,

Донецкая,

Закарпатская, 28/а-72, 209,

Капитана Кузнецова, 3-13,

Керченская,

Кишиневская,

Конноармейская, 1,1а,

О. Кошица,

Февральская, 35-59,

Малая Садовая,

Мариупольская,

Матросская, 2,

Болобочана, 19,19а,

Наклона, 17/1,

Южная дорога,

Наклонная,

Академика Сахарова, 48, 46

Тепличная, 3/Б,4а,

Чайкова,

Шептицкого, 1,3,5,

Штилевая,

дорога Николаевская, 65,

переулок 1-й, 2-й,3-й Дунаевский,

переулок 1-й, 3-й Керченский,

Квантовый,

переулок Одесский, 3,3а,5,7,

переулок Л. Украинки, 10, 11, 11А, 12, 20,

просп. Князя Владимира Великого,

Черноморского Казачества, 88-100б,

переулок Кавказский, 1-8,

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Навигационный, 13-19,

переулок Одесский, 3-7,

переулок Украинки Леси, 10,12,20, 11,11А,

переулок Шахтинский, 25-46,

переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,

переулок 1-й, 3-й Керченский,

переулок Квантовый, 1-27.

Работы до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.