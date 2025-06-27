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Главная Одесса Отключения света в Одессе — кто будет без электричества

Отключения света в Одессе — кто будет без электричества

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 09:53
Массовое отключение света в Одессе - какие адреса и когда у ДТЭК восстановят электричество
Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК
Ключові моменти У кого нет света Куда обращаться в случае отключения света

Сегодня, 27 июня, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, поэтому десятки улиц города до вечера останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Центральный РЭС:

  • Афанасьева Геннадия, 2-34, 82,
  • Болгарская, 35-70,
  • Болтенко Михаила, 17-92,
  • Гранитная, 5-134А,
  • Запорожская, 20-32а,
  • Северная, 14,
  • 21, складская, 21,
  • Солнечная, 7/9, 10,
  • Чумацкая, 7,41,
  • пл. Алексеевская, 11, 13,
  • переулок Высокий, 1, 1/гараж, 2, 4, 6, 7, 7, 11, 12/14, 20,
  • переулок Вокзальный, 5, 11, 25,
  • переулок Северный, 14,
  • переулок Светлый, 3-8, 11, 13а, 14,
  • переулок Товарный, 5-11.

Работы до 19:00-20:00.

Северный РЭС:

  • Метизная,
  • Ковровая,
  • Гобеленова,
  • Профессиональная,
  • Бондарная,
  • 2-а, 3-я, 4-а,5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а Пересыпская,
  • Аграрная, 1-21,
  • Балтская дорога, 25-84,
  • Вячеслава Кириллова, 1-40,
  • Викандера и Ларсена,
  • Вячеслава Кириллова, 42,
  • Главная, 1-33,
  • Горбиста, 1-15,
  • Дзвинка 1-32,
  • Долинская, 13-33/1,
  • Жевахова, 17-94,
  • ул. Жевахова гора, 17, 22, 30, 72, 81, 87, 103, 111,
  • Закарпатская, 1-72, 209,
  • Кавказская, 1-41,
  • Карьерная, 1-25,
  • Каришковского, 2-60,
  • Локомотивная, 1-27,
  • Февральская, 1-59,
  • Болобочана, 4а,
  • Посевная, 1-56,
  • Прокатная, 1-12,
  • Рыночная, 7,
  • Флотская, 3-29,
  • пл. Волова, 2-29,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й,8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский,
  • переулок Технарский,
  • переулок Арочный,
  • переулок Паркетный,
  • переулок Корковый,
  • переулок Кодымский,
  • переулок Анкерный,
  • переулок Бейтельсбахера,
  • переулок Мебельный,
  • переулок Волтона,
  • переулок 1-й, 2-й Февральский,
  • переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотский,
  • переулок Андрийца Олега, 1, 3, 6,7,
  • переулок Асеева,
  • переулок Баркасный, 1,1а,2,4,
  • переулок Дихтиевского Виктора, 1-22,
  • переулок Кавказский, 1-8,
  • переулок Киселева Игоря, 1-33,
  • переулок Кифоренко Бориса, 2-35,
  • переулок Навигационный, 1-19,
  • переулок Неплия, 1-12,
  • переулок Пресича Александра, 2-26,
  • переулок Савранский, 3-10,
  • переулок Стороженко, 2-10,
  • переулок Терещенко Владимира, 7, 13А,
  • спуск Скаржинского, 1-11.

Работы до 11:00.

  • 2-я линия на ЖМ, 12,
  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая,
  • Бувалкина Владислава 71/корп.2, 71/корп.3,
  • Большая Садовая,
  • Глаубермана,
  • Главная, 24-33,
  • Горбистая, 5-15,
  • Дзвинка, 9-32,
  • Донецкая,
  • Закарпатская, 28/а-72, 209,
  • Капитана Кузнецова, 3-13,
  • Керченская,
  • Кишиневская,
  • Конноармейская, 1,1а,
  • О. Кошица,
  • Февральская, 35-59,
  • Малая Садовая,
  • Мариупольская,
  • Матросская, 2,
  • Болобочана, 19,19а,
  • Наклона, 17/1,
  • Южная дорога,
  • Наклонная,
  • Академика Сахарова, 48, 46
  • Тепличная, 3/Б,4а,
  • Чайкова,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Штилевая,
  • дорога Николаевская, 65,
  • переулок 1-й, 2-й,3-й Дунаевский,
  • переулок 1-й, 3-й Керченский,
  • Квантовый,
  • переулок Одесский, 3,3а,5,7,
  • переулок Л. Украинки, 10, 11, 11А, 12, 20,
  • просп. Князя Владимира Великого,
  • Черноморского Казачества, 88-100б,
  • переулок Кавказский, 1-8,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Навигационный, 13-19,
  • переулок Одесский, 3-7,
  • переулок Украинки Леси, 10,12,20, 11,11А,
  • переулок Шахтинский, 25-46,
  • переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,
  • переулок 1-й, 3-й Керченский,
  • переулок Квантовый, 1-27.

Работы до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.

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Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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