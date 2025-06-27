Трамвайная линия Север-Юг в Одессе и гуманитарные автобусы из Германии - когда запустят

Гуманитарные автобусы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В августе обещают запустить на маршруты немецкие гуманитарные автобусы, которые долгое время стояли в боксах. Кроме того, в горсовете Одессы анонсировали завершение работ на трамвайной линии "Север-Юг".

Об этом шла речь на заседании постоянной комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства.

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Гуманитарные автобусы

В Минсоцполитики пообещали завершить разработку документа, который позволит запустить гуманитарные автобусы от Германии, до середины августа. Пока же городские службы переводят их с временной регистрации на постоянную и ищут водителей. После этого технику отдадут коммунальному предприятию и транспортные средства выйдут на маршруты.

Добавим, Законодательство не позволяет использовать гуманитарные автобусы как общественный транспорт. Горсовет еще весной 2024 года обратился в Министерство инфраструктуры Украины по этой проблеме. В итоге Министерство развития общин и территорий разработало законопроект №12177-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно удовлетворения потребностей населения в перевозках в условиях военного положения". Чтобы эти транспортные средства начали перевозить одесситов, необходимо, чтобы документ приняли во втором и третьем чтениях.

Трамвайная линия "Север-Юг"

Также в течение месяца возобновят трамвайный маршрут №3, который должен соединить север и юг города. Для этого нужно завершить работы на двух участках. А именно на улице Блажко, где подрядчики уже завершают подбивки пути и ждут техническое разрешение на пуск. Вторая локация — на ул. 28-й бригады, где продолжается асфальтирование.

Напомним, недавно мы писали о том. что одесской области выделят 45 миллионов на школьные автобусы. А также о том, почему транспорт из Германии не мог выйти на маршруты.