В Одесі немає водіїв для гуманітарних автобусів - очікують прийняття закону Верховною радою України

Гманітарні автобуси. Фото: скриншот

В Одеській мерії все ще очікують закону Верховної ради щодо гуманітарних автобусів, які простоюють. А депутати міськради звернулися до патрульної поліції із вимогою посилити заходи проти автомобілістів, які використовують прямоточні глушники гучно їздять по вулицях.

Про Новини.LIVE дізналися з сесії Одеської міськради.

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Водії для автобусів

В Одесі не набирають водіїв для керування гуманітарними автобусами, оскільки застосовувати ці транспортні засоби поки не дозволяє законодавство. А якщо найняти штат, то працівникам доведеться сплачувати зарплатню з бюджета міста.

"20 автобусів стоять із Німеччини, які ми не можемо використовувати. Ми розуміємо що робити для того щоб в нас були ці водії. Але ми чекаємо на прийняття відповідних змін до закону", — сказав міський голова Геннадій Труханов.

Як тільки стане можливим, ці автобуси планують запустити у Пересипському та Київському районах міста.

Якого закону чекають

Законодавство не дозволяє використовувати гуманітарні автобуси як громадський транспорт. Міськрада ще навесні 2024 року звернулася до Міністерства інфраструктури України щодо цієї проблеми. У підсумку Міністерство розвитку громад та територій розробило законопроєкт №12177-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо задоволення потреб населення у перевезеннях в умовах воєнного стану". Аби ці транспортні засоби почали перевозити одеситів, необхідно, щоб документ ухвалили у другому та третьому читаннях.

Депутати звернулися до поліції

Також під час сесії підняли питання того, що деякі водії лякають містян своєю гучною їздою. Депутати міськради звернулися до поліції з приводу вуличних перегонів та використання транспортними засобами так званих прямоточних глушників. Обранці стверджують, що все це лякає одеситів, які сприймають ці звуки, як черговий прильот. Тому попросили правоохоронців:

посилити контроль на вулицях міста;

проводити профілактичну та адміністративну роботу з водіями;

створити постійну комісію за участі представників громади, міської влади та поліції для системної роботи над цим питанням.

"Разом з колегами звернулися до поліції з приводу вуличних перегонів та використання транспортними засобами так званих прямоточних глушників у "любителів" поганяти вулицями міста", — каже депутат Одеської міськради Олександр Авдєєв.

Олександр Авдєєв на сесії каже про глушники. Фото: Олександр Авдєєв в соцмережі

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те що в мерії стало на один департамент менше. А також про виділення 111 мільйонів на ЗСУ.