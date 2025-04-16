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Еще 111 миллионов на ВСУ — решение сессии Одесского горсовета

16 апреля 2025 15:18
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Сколько средств Одесский городской совет выделит на ВСУ
Александр Щербина. Фото: Официальный канал города
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Одесская мэрия увеличила финансирование Вооруженных сил Украины почти на 112 миллионов гривен. Из них 70% направят на закупку беспилотных систем, а 30% — на средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом мы узнали из сессии горсовета.

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Деньги на ВСУ

Во время сегодняшней сессии было принято решение о внесении изменений в Городскую целевую программу "Безопасный город Одесса". Это предусматривает увеличение финансирования ВСУ на 111,7 млн грн. Средства направят на закупку БПЛА, бронежилетов, средств РЭБ, автотранспорта и специального оборудования для военных.

По состоянию на 16 апреля 2025 года уже перечислено более 206 млн грн из городского бюджета на нужды силовых структур и воинских частей ВСУ.

Напомним, недавно мы писали о митинге под мэрией "Деньги на ВСУ". А также о чествовании памяти военных в Одессе.

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