Одесситы требовали выделять больше денег на ВСУ под мэрией

Люди на митинге. Фото: Новини.LIVE

Участники акции "деньги на ВСУ" сегодня в очередной раз пришли к стенам мэрии во время сессионного заседания горсовета. Одесситы хотели напомнить депутатам, что именно наши оборонцы сегодня больше всего нуждаются в финансовой помощи.

Об этом журналисты Фото: Новини.LIVE сообщают с места событий.

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Средства на ВСУ

Под стены мэрии во время сессии сегодня вышли десятки людей. Оксана уже не впервые выходит на митинг под горсовет, чтобы депутаты услышали людей и выделяли больше средств на ВСУ. Женщина уверена: избранникам необходимо напоминать о том, что армия сейчас — главный залог нашей безопасности.

"Мы выходим для того, чтобы выделяли средства для наших защитников, а не на клубы, клумбы, озеленение и так далее. Потому что в других городах, которые сейчас оккупированы эти клумбы не помогают",— говорит Оксана.

Оксана, участница митинга. Фото: Новини.LIVE

Люди на митинге. Фото: Новини.LIVE

Елена, одесситка, которая присоединилась к митингу, настаивает: люди будут стоять до тех пор, пока депутаты их не услышат. И никогда не бросят наших защитников на произвол судьбы.

"Мы здесь стоим для того чтобы у наших ребят которые нас защищают был надежный тыл. Поэтому мы никогда их там не бросим на произвол судьбы и пусть никто на это не надеется. Мы будем стоять до конца",— говорит Елена.

Елена, не бросит на произвол судьбы. Фото: Новини.LIVE

Люди требуют денег для ВСУ. Фото: Новини.LIVE

За мужей и сыновей

Муж Лилии Мокряк — военный, сейчас находится на фронте. Женщина вышла сегодня на митинг, чтобы у наших защитников было все необходимое и они и в дальнейшем могли сдерживать вооруженную агрессию.

"Сегодня вновь будут выделять средства и мы уже полтора года выходим под эти стены с одним требованием — усилить обороноспособность нашей армии. Выделить средства на дроны, РЭБы, машины для наших мужчин и сыновей, которые рискуют жизнью чтобы в Одессе было более-менее мирно",— говорит Лилия Мокряк.

Лилия, жена военного. Фото: Новини.LIVE

Деньги на ВСУ Фото: Новини.LIVE

Сын Аллы также воюет на фронте. Женщина говорит: утром один из депутатов сказал людям, что на сессии выделят 126 миллионов на ВСУ, однако не конкретизировал на какие именно нужды защитников эти средства направят.

"Депутат сказал "на дроны и прочее". А на что это на что? Это могут быть авто для муниципальной стражи, одежда для них, может быть все что угодно, даже на повышение их окладов. Мы стоим для того чтобы все деньги были выделены на приоритетные направления", — говорит Алла.

Алла, мать военного. Фото: Новини.LIVE

Участники акции. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о ночном обстреле Одессы. А также о красных линиях для Украины.