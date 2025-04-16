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"Ні" клумбам за мільйони — одесити знову вийшли на мітинг

16 квітня 2025 12:37
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Одесити вимагали виділяти більше грошей на ЗСУ під мерією
Люди на мітингу. Фото: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Учасники акції "гроші на ЗСУ" сьогодні вкотре прийшли до стін мерії під час сесійного засідання міськради. Одесити хотіли нагадати депутатам, що саме наші оборонці сьогодні більше за все потребують фінансової допомоги.

Про це журналісти Новини.LIVE повідомляють з місця подій.

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Кошти на ЗСУ

Під стіни мерії під час сесії сьогодні вийшли десятки людей. Оксана вже не вперше виходить на мітинг під міськраду, аби депутати почули людей та виділяли більше коштів на ЗСУ. Жінка впевнена: обранцям необхідно нагадувати про те, що армія наразі — головна запорука нашої безпеки.

"Ми виходимо для того, щоб виділяли кошти для наших захисників, а ні на клуби, озеленення тощо. Тому що в інших містах, які зараз окуповані, ці клумби не допомагають", — каже Оксана.

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Оксана, учасниця мітингу. Фото:  Новини.LIVE
Гроші на ЗСУ — одесити вийшли на мітинг під мерію - фото 2
Люди на мітингу. Фото:  Новини.LIVE

Олена, одеситка, яка доєдналася до мітингу, наполягає: люди будуть стояти доти, доки депутати їх не почують. І ніколи не кинуть наших захисників напризволяще.

"Ми тут стоїмо для того, щоб у наших хлопців, які нас захищають, був надійний тил. Тому ми ніколи їх там не кинемо напризволяще, і хай ніхто на це не сподівається. Ми будем стояти до кінця", — каже Олена.

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Олена не кине напризволяще. Фото:  Новини.LIVE
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Люди вамагають грошей для ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

За чоловіків та синів

Чоловік Лілії Мокряк — військовий, зараз перебуває на фронті. Жінка вийшла сьогодні на мітинг, аби у наших оборонців було все необхідне і вони й надалі могли стримувати збройну агресію.

"Сьогодні знов будуть виділяти кошти, і ми вже півтора роки виходимо під ці стіни з однією вимогою — посилити обороноздатність нашої армії. Виділити кошти на дрони, РЕБи, автівки для наших чоловіків та синів, які ризикують життям, щоб в Одесі було більш-менш мирно", — каже Лілія Мокряк.

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Лілія, дружина військового. Фото: Новини.LIVE
Гроші на ЗСУ — одесити вийшли на мітинг під мерію - фото 6
Гроші на ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Син Алли також воює на фронті. Жінка каже: зранку один з депутатів сказав людям, що на сесії виділять 126 мільйонів на ЗСУ, проте не конкретизував, на які саме потреби оборонців ці кошти спрямують.

"Депутат сказав "на дрони та інше". А на інше це на що? Це можуть бути авто для муніципальної варти, одежа для них, може бути все шо завгодно, навіть на підвищення їх окладів. Ми стоїмо для того, щоб всі гроші були виділені на пріоритетні напрямки", — каже Алла.

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Алла, мати військового. Фото:  Новини.LIVE
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Учасники акції. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нічний обстріл Одеси. А також про червоні лінії для України.

Одеса ЗСУ гроші Новини Одеси війна в Україні
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