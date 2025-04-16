Скільки коштів Одеська міська рада виділить на ЗСУ

Одеська міськрада. Фото ілюстративне: igotoworld.com

Одеська мерія збільшила фінансування Збройних сил України майже на 112 мільйонів гривень. З них 70% спрямують на закупівлю безпілотних систем, а 30% — на засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це ми дізналися з сесії міської ради.

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Гроші на ЗСУ

Під час сьогоднішньої сесії було ухвалено рішення про внесення змін до Міської цільової програми "Безпечне місто Одеса". Це передбачає збільшення фінансування ЗСУ на 111,7 млн грн. Ці кошти спрямують на закупівлю БПЛА, бронежилетів, засобів РЕБ, автотранспорту та спеціального обладнання для військових.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення вже перераховано понад 206 млн грн з міського бюджету на потреби силових структур і військових частин ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали по мітинг під мерією "Гроші на ЗСУ". А також про вшанування пам'яті військових в Одесі.