Выгул собак без поводков и намордников - в Одесском горсовете готовят решение

Злая собака. Фото иллюстративное: krion.by

В Одесской мэрии готовят проект решения, который поможет решить проблему выгула больших собак без намордников и поводков. На утверждение горсовета его обещают вынести в течение 2025 года.

Об этом шла речь на сессии Одесского горсовета.

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Подробности дела

Борьба с владельцами крупных собак, которые любят выгуливать своих питомцев без намордников началась еще в 2020 году. Но реальных механизмов влияния на одесситов до сих пор нет. Депутаты предлагают все же принять новые правила выгула животных на территории города, пока этот документ находится в разработке.

"К сожалению, владельцы крупных пород собак, в частности бойцовских, продолжают гулять без намордника и без поводка. Бывают случаи, когда большие собаки атакуют людей, детей, рвут одежду, травмируют их. Мы хотим сделать так, чтобы наши службы могли штрафовать и контролировать владельцев собак", — заявил депутат Одесского городского совета.

В департаменте экологии отметили, что пока не могут утвердить правила, которые позволят штрафовать за выгул больших собак без намордников. Поскольку делать это пока не позволяет действующее законодательство.

Напомним, недавно мы писали о том, как спасали собаку из канализации. А также о том, чем дикие кабаны из Одесской области угрожают Молдове.