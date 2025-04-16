Вигулювання собак без поводків і намордників - в Одеській міськраді готують рішення

Зла собака. Фото ілюстративне: krion.by

В Одеській мерії готують проєкт рішення, який допоможе вирішити проблему вигулювання великих собак без намордників та поводків. На затвердження міськради його обіцяють винести протягом 2025 року.

Про це йшлося на сесії Одеської міськради.

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Подробиці справи

Боротьба з власниками великих собак, які люблять вигулювати своїх вихованців без намордників розпочалася ще 2020 року. Але реальних механізмів впливу на одеситів досі немає. Депутати пропонують все ж таки прийняти нові правила вигулу тварин на території міста, поки цей документ знаходиться ще в розробці.

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"На жаль, власники великих порід собак, зокрема бійцівських, продовжують гуляти без намордника і без повідка. Бувають випадки, коли великі собаки атакують людей, дітей, рвуть одяг, травмують їх. Ми хочемо зробити так, щоб наші служби могли штрафувати та контролювати власників собак", — заявив депутат Одеської міської ради.

У департаменті екології зазначили, що поки не можуть затвердити правила, які дозволять штрафувати за вигулювання великих собак без намордників. Оскільки робити це поки не дозволяє чинне законодавство.

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Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як рятували собаку з каналізації. А також про те, чим дикі кабани з Одещини загрожують Молдові.

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