В Одессе нет водителей для гуманитарных автобусов - ожидают принятия закона Верховной радой Украины

Гуманитарные автобусы все еще стоят в одесских боксах — причины
В Одесской мэрии все еще ожидают закона Верховной рады относительно простаивающих гуманитарных автобусов. А депутаты горсовета обратились к патрульной полиции с требованием ужесточить меры против автомобилистов, которые используют прямоточные глушители и громко ездят по улицам.
Об этом Новини.LIVE узнали из сессии Одесского горсовета.
Водители для автобусов
В Одессе не набирают водителей для управления гуманитарными автобусами, поскольку применять эти транспортные средства пока не разрешает законодательство. А если нанять штат, то работникам придется платить зарплату из бюджета города.
"20 автобусов стоят из Германии, которые мы не можем использовать. Мы понимаем что делать для того чтобы у нас были эти водители. Но мы ждем принятия соответствующих изменений в закон",— сказал городской голова Геннадий Труханов.
Как только станет возможным, эти автобусы планируют запустить в Пересыпском и Киевском районах города.
Какого закона ждут
Законодательство не позволяет использовать гуманитарные автобусы как общественный транспорт. Горсовет еще весной 2024 года обратился в Министерство инфраструктуры Украины по этой проблеме. В итоге Министерство развития общин и территорий разработало законопроект №12177-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно удовлетворения потребностей населения в перевозках в условиях военного положения". Чтобы эти транспортные средства начали перевозить одесситов, необходимо, чтобы документ приняли во втором и третьем чтениях.
Депутаты обратились в полицию
Также во время сессии подняли вопрос, что некоторые водители пугают горожан своей громкой ездой. Депутаты горсовета обратились в полицию по поводу уличных гонок и использования транспортными средствами так называемых прямоточных глушителей. Избранники утверждают, что все это пугает одесситов, которые воспринимают эти звуки, как очередной прилет. Поэтому попросили правоохранителей:
- усилить контроль на улицах города;
- проводить профилактическую и административную работу с водителями;
- создать постоянную комиссию с участием представителей громады, городской власти и полиции для системной работы над этим вопросом.
"Вместе с коллегами обратились в полицию по поводу уличных гонок и использования транспортными средствами так называемых прямоточных глушителей у "любителей" погонять по улицам города",— говорит депутат Одесского горсовета Александр Авдеев.
Напомним, недавно мы писали о том что в мэрии стало на один департамент меньше. А также о выделении 111 миллионов на ВСУ.
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