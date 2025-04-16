В Одессе нет водителей для гуманитарных автобусов - ожидают принятия закона Верховной радой Украины

Гуманитарные автобусы. Фото: скриншот

В Одесской мэрии все еще ожидают закона Верховной рады относительно простаивающих гуманитарных автобусов. А депутаты горсовета обратились к патрульной полиции с требованием ужесточить меры против автомобилистов, которые используют прямоточные глушители и громко ездят по улицам.

Об этом Новини.LIVE узнали из сессии Одесского горсовета.

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Водители для автобусов

В Одессе не набирают водителей для управления гуманитарными автобусами, поскольку применять эти транспортные средства пока не разрешает законодательство. А если нанять штат, то работникам придется платить зарплату из бюджета города.

"20 автобусов стоят из Германии, которые мы не можем использовать. Мы понимаем что делать для того чтобы у нас были эти водители. Но мы ждем принятия соответствующих изменений в закон",— сказал городской голова Геннадий Труханов.

Как только станет возможным, эти автобусы планируют запустить в Пересыпском и Киевском районах города.

Какого закона ждут

Законодательство не позволяет использовать гуманитарные автобусы как общественный транспорт. Горсовет еще весной 2024 года обратился в Министерство инфраструктуры Украины по этой проблеме. В итоге Министерство развития общин и территорий разработало законопроект №12177-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно удовлетворения потребностей населения в перевозках в условиях военного положения". Чтобы эти транспортные средства начали перевозить одесситов, необходимо, чтобы документ приняли во втором и третьем чтениях.

Депутаты обратились в полицию

Также во время сессии подняли вопрос, что некоторые водители пугают горожан своей громкой ездой. Депутаты горсовета обратились в полицию по поводу уличных гонок и использования транспортными средствами так называемых прямоточных глушителей. Избранники утверждают, что все это пугает одесситов, которые воспринимают эти звуки, как очередной прилет. Поэтому попросили правоохранителей:

усилить контроль на улицах города;

проводить профилактическую и административную работу с водителями;

создать постоянную комиссию с участием представителей громады, городской власти и полиции для системной работы над этим вопросом.

"Вместе с коллегами обратились в полицию по поводу уличных гонок и использования транспортными средствами так называемых прямоточных глушителей у "любителей" погонять по улицам города",— говорит депутат Одесского горсовета Александр Авдеев.

Александр Авдеев на сессии говорит о глушителях. Фото: Александр Авдеев в соцсети

Напомним, недавно мы писали о том что в мэрии стало на один департамент меньше. А также о выделении 111 миллионов на ВСУ.