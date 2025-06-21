Хвилина мовчання в Одесі 21 червня — фото

Одеса завмерла на хвилину, щоб вшанувати загиблих — фоторепортаж
У центрі Одеси сьогодні на кілька хвилин зупинився рух. Містяни та водії приєднались до акції "Хвилина мовчання", щоб вшанувати загиблих у війні. Люди вийшли на дорогу з плакатами, закликаючи памʼятати про кожного, хто віддав життя за Україну.
Про це журналістам Новини.LIVE повідомили організатори акції "Хвилина мовчання".
В Одесі зупинили рух біля вокзалу
У суботу, 21 червня, біля залізничного вокзалу пройшла тиха, але глибока акція памʼяті. Поліцейські тимчасово зупинили рух транспорту, щоб дати можливість містянам долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання.
Одесити вшанували загиблих
На дорогу вийшли учасники з плакатами. Вони мовчки стояли посеред вулиці, закликаючи перехожих і водіїв зупинитися й вшанувати полеглих. Багато хто з одеситів приєдналися спонтанно — хтось просто зупинився на тротуарі, хтось вимкнув двигун авто. Навіть ті, хто дізнався про акцію випадково, на мить завмерли разом з усіма.
Хвилина мовчання в Україні: що відомо
Зазначимо, щоденна хвилина мовчання — це загальнонаціональна ініціатива, запроваджена указом президента у березні 2022 року. Вона проходить у всіх містах України о 9:00 як символ спільної скорботи і вдячності тим, хто загинув у боротьбі за свободу.
Нагадаємо, на Одещині цього року зафіксували три випадки загибелі дітей, які залізли на вагони заради відео в соцмережах. Також ми писали, що САП подала позов до Вищого антикорупційного суду на конфіскацію майна родини начальника районного ТЦК на Одещині.
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