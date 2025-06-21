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Головна Одеса Одеса завмерла на хвилину, щоб вшанувати загиблих — фоторепортаж

Одеса завмерла на хвилину, щоб вшанувати загиблих — фоторепортаж

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Дата публікації: 21 червня 2025 12:22
Хвилина мовчання в Одесі 21 червня — фото
Люди на акції "Хвилина мовчання". Фото: Наталія Михайленко
Ключові моменти В Одесі зупинили рух біля вокзалу Одесити вшанували загиблих Хвилина мовчання в Україні: що відомо

У центрі Одеси сьогодні на кілька хвилин зупинився рух. Містяни та водії приєднались до акції "Хвилина мовчання", щоб вшанувати загиблих у війні. Люди вийшли на дорогу з плакатами, закликаючи памʼятати про кожного, хто віддав життя за Україну.

Про це журналістам Новини.LIVE повідомили організатори акції "Хвилина мовчання".

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Дівчина закликає зупинитися на хвилину. Фото: Наталія Михайленко

В Одесі зупинили рух біля вокзалу

У суботу, 21 червня, біля залізничного вокзалу пройшла тиха, але глибока акція памʼяті. Поліцейські тимчасово зупинили рух транспорту, щоб дати можливість містянам долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання.

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Жінка з портретом військового в руках. Фото: Наталія Михайленко

Одесити вшанували загиблих

На дорогу вийшли учасники з плакатами. Вони мовчки стояли посеред вулиці, закликаючи перехожих і водіїв зупинитися й вшанувати полеглих. Багато хто з одеситів приєдналися спонтанно — хтось просто зупинився на тротуарі, хтось вимкнув двигун авто. Навіть ті, хто дізнався про акцію випадково, на мить завмерли разом з усіма.

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Одесити доєднуються до акції. Фото: Наталія Михайленко
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Люди на акції "Хвилина мовчання" в Одесі. Фото: Наталія Михайленко

Хвилина мовчання в Україні: що відомо

Зазначимо, щоденна хвилина мовчання — це загальнонаціональна ініціатива, запроваджена указом президента у березні 2022 року. Вона проходить у всіх містах України о 9:00 як символ спільної скорботи і вдячності тим, хто загинув у боротьбі за свободу.

Одеса завмерла на хвилину, щоб вшанувати загиблих — фоторепортаж - фото 1
Жінки тримають прапори бригад та фото військових. Фото: Наталія Михайленко
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Одесити біля вокзалу вшанували загиблих. Фото: Наталія Михайленко
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Собака на акції в Одесі. Фото: Наталія Михайленко

Нагадаємо, на Одещині цього року зафіксували три випадки загибелі дітей, які залізли на вагони заради відео в соцмережах. Також ми писали, що САП подала позов до Вищого антикорупційного суду на конфіскацію майна родини начальника районного ТЦК на Одещині.

Одеса акція Одеська область Новини Одеси загиблі хвилина мовчання
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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