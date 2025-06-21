Хвилина мовчання в Одесі 21 червня — фото

Люди на акції "Хвилина мовчання". Фото: Наталія Михайленко

У центрі Одеси сьогодні на кілька хвилин зупинився рух. Містяни та водії приєднались до акції "Хвилина мовчання", щоб вшанувати загиблих у війні. Люди вийшли на дорогу з плакатами, закликаючи памʼятати про кожного, хто віддав життя за Україну.

Про це журналістам Новини.LIVE повідомили організатори акції "Хвилина мовчання".

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Дівчина тримає в руках плакат з ім'ям військового, який боронив Україну. Фото: Наталія Михайленко

Одеситка з плакатом в руках. Фото: Наталія Михайленко

Дівчина закликає зупинитися на хвилину. Фото: Наталія Михайленко

В Одесі зупинили рух біля вокзалу

У суботу, 21 червня, біля залізничного вокзалу пройшла тиха, але глибока акція памʼяті. Поліцейські тимчасово зупинили рух транспорту, щоб дати можливість містянам долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання.

Чоловік тримає в руках портрет загиблого захисника. Фото: Наталія Михайленко

Чоловік із жінкою тримають плакат в руках під час акції в Одесі. Фото: Наталія Михайленко

Жінка з портретом військового в руках. Фото: Наталія Михайленко

Одесити вшанували загиблих

На дорогу вийшли учасники з плакатами. Вони мовчки стояли посеред вулиці, закликаючи перехожих і водіїв зупинитися й вшанувати полеглих. Багато хто з одеситів приєдналися спонтанно — хтось просто зупинився на тротуарі, хтось вимкнув двигун авто. Навіть ті, хто дізнався про акцію випадково, на мить завмерли разом з усіма.

Одесити доєднуються до акції. Фото: Наталія Михайленко

Чоловіки біля вокзалу зупинилися, щоб вшанувати загиблих. Фото: Наталія Михайленко

Люди на акції "Хвилина мовчання" в Одесі. Фото: Наталія Михайленко

Хвилина мовчання в Україні: що відомо

Зазначимо, щоденна хвилина мовчання — це загальнонаціональна ініціатива, запроваджена указом президента у березні 2022 року. Вона проходить у всіх містах України о 9:00 як символ спільної скорботи і вдячності тим, хто загинув у боротьбі за свободу.

Жінки тримають прапори бригад та фото військових. Фото: Наталія Михайленко

Одесити біля вокзалу вшанували загиблих. Фото: Наталія Михайленко

Собака на акції в Одесі. Фото: Наталія Михайленко

Нагадаємо, на Одещині цього року зафіксували три випадки загибелі дітей, які залізли на вагони заради відео в соцмережах. Також ми писали, що САП подала позов до Вищого антикорупційного суду на конфіскацію майна родини начальника районного ТЦК на Одещині.