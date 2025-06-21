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Головна Одеса У родини начальника ТЦК на Одещині хочуть конфіскували автівки

У родини начальника ТЦК на Одещині хочуть конфіскували автівки

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Дата публікації: 21 червня 2025 11:04
Суд вимагає конфіскувати майно родини начальника ТЦК на Одещині
Правоохоронці під час затримання чоловіка. Фото ілюстративне: САП
Ключові моменти Автівки військового ТЦК за мільйони

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до Вищого антикорупційного суду на конфіскацію майна родини начальника районного ТЦК на Одещині. Під підозрою — два дорогі автомобілі, які, ймовірно, використовував сам посадовець.

Про це повідомили в пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Допис САП. Фото: скриншот

Автівки військового ТЦК за мільйони

САП заявила цивільний позов про конфіскацію майна родини начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соцпідтримки на Одещині. Йдеться про два автомобілі — Toyota C-HR HYBRID 2022 року (вартістю понад 1,38 млн грн) і Toyota C-HR 2021 року (понад 560 тис. грн), які належать родичам посадовця.

За даними прокуратури, майно придбане на кошти, походження яких не підтверджене законними доходами. При цьому сам посадовець міг прямо чи опосередковано користуватись цими автомобілями, розпоряджаючись ними як власними.

"Після аналізу фінансових надходжень і витрат стало очевидно, що родина не мала змоги купити це майно чесним шляхом", — повідомили в САП.

Суд уже наклав арешт на транспортні засоби в межах забезпечення позову. Тепер їхню долю вирішуватиме Вищий антикорупційний суд. Якщо активи визнають необґрунтованими, їх стягнуть у дохід держави.

Зазначимо, що, за даними деяких місцевих ЗМІ, йдеться про сім'ю начальника Білгород-Дністровського ТЦК Сергія Корака. Окрім цього, в декларації військового нема цих автомобілів. Як і жодного об'єкта нерухомості, в якому можна проживати.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронець разом зі своєю матір'ю за гроші незаконно переправляли чоловіків до Молдови. Також ми писали, що депутатці Одеської міськради, яку підозрюють у привласненні коштів на програмі з реабілітації нарко- та алкозалежних, обрали запобіжний захід

Одеса САП Одеська область Новини Одеси конфіскація майно
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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