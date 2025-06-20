На Одещині отримали 11 років в'язниці члени злочинної організації "Ндрангета", які торгували кокаїном

Вилучення товару. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Члени всесвітньовідомої злочинної організації "Ндрангета", яких затримали на Одещині, отримали 11 років в'язниці. Ділків визнано винними у контрабанді наркотиків на понад 20 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Подробиці справи

За даними слідства, організував діяльність наркотрафіку громадянин Албанії з широким колом зв’язків серед членів кримінальних груп і організацій за кордоном. Він же і комунікував з постачальниками товару. Його спільники з Румунії та України, мали в порту забирати "товар" для подальшого збуту.

Фігурантів затримали під час спроби вивезти наркотики з порту "Південний" на Одещині. Тоді правоохоронці вилучили понад 60 кг кокаїну. Ці психотропи прибули у контейнері з бананами з Республіки Еквадор. Партію зловмисники планували переправити до країн Європейського Союзу. Згодом поліцейські вилучили ще майже 60 кг забороненої речовини, яка була схована в порожнинах контейнера. Вартість всього вилученого товару сягає 20 мільйонів доларів.

Що вирішив суд

Фігурантів визнано винними у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів) та ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів). Суд прирік їх до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про затримання ділків, які торгували психотропами. А також про військового, якого затримали із наркотичною речовиною в Одесі.