В Одесской области получили 11 лет тюрьмы члены преступной организации "Ндрангета", которые торговали кокаином

Изъятие товара. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Члены всемирно известной преступной организации "Ндрангета", которых задержали в Одесской области, получили 11 лет тюрьмы. Дельцов признали виновными в контрабанде наркотиков на более чем 20 миллионов долларов.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Подробности дела

По данным следствия, организовал деятельность наркотрафика гражданин Албании с широким кругом связей среди членов криминальных групп и организаций за рубежом. Он же и коммуницировал с поставщиками товара. Его сообщники из Румынии и Украины, должны были в порту забирать "товар" для дальнейшего сбыта.

Фигурантов задержали при попытке вывезти наркотики из порта "Пивденный" в Одесской области. Тогда правоохранители изъяли более 60 кг кокаина. Эти психотропы прибыли в контейнере с бананами из Республики Эквадор. Партию злоумышленники планировали переправить в страны Европейского Союза. Впоследствии полицейские изъяли еще почти 60 кг запрещенного вещества, которое было спрятано в полостях контейнера. Стоимость всего изъятого товара достигает 20 миллионов долларов.

Что решил суд

Фигуранты признаны виновными в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотических средств) и ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств). Суд приговорил их к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о задержании дельцов, которые торговали психотропами. А также о военном, которого задержали с наркотическим веществом в Одессе.