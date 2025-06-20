Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeИндустрииМетеоАвтоПраздникиТехнологииСпортНедвижимостьЭкономикаФинансыПсихологияИнвестицииАрмияМедцентрДомКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Психотропы на 20 млн грн — как наказали наркодельцов на Одесчине

Психотропы на 20 млн грн — как наказали наркодельцов на Одесчине

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 12:15
В Одесской области получили 11 лет тюрьмы члены преступной организации "Ндрангета", которые торговали кокаином
Изъятие товара. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области
Ключові моменти Подробности дела Что решил суд

Члены всемирно известной преступной организации "Ндрангета", которых задержали в Одесской области, получили 11 лет тюрьмы. Дельцов признали виновными в контрабанде наркотиков на более чем 20 миллионов долларов.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Реклама
Читайте также:

Подробности дела

По данным следствия, организовал деятельность наркотрафика гражданин Албании с широким кругом связей среди членов криминальных групп и организаций за рубежом. Он же и коммуницировал с поставщиками товара. Его сообщники из Румынии и Украины, должны были в порту забирать "товар" для дальнейшего сбыта.

Фигурантов задержали при попытке вывезти наркотики из порта "Пивденный" в Одесской области. Тогда правоохранители изъяли более 60 кг кокаина. Эти психотропы прибыли в контейнере с бананами из Республики Эквадор. Партию злоумышленники планировали переправить в страны Европейского Союза. Впоследствии полицейские изъяли еще почти 60 кг запрещенного вещества, которое было спрятано в полостях контейнера. Стоимость всего изъятого товара достигает 20 миллионов долларов.

Что решил суд

Фигуранты признаны виновными в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотических средств) и ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств). Суд приговорил их к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о задержании дельцов, которые торговали психотропами. А также о военном, которого задержали с наркотическим веществом в Одессе.

Одесса суд наркотики Новости Одессы Нацполиция
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации