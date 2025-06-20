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Головна Одеса Сімейний бізнес — правоохоронець з матір'ю вивозили ухилянтів

Сімейний бізнес — правоохоронець з матір'ю вивозили ухилянтів

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Дата публікації: 20 червня 2025 16:14
Правоохоронець разом із матір'ю переправляли ухилянтів з Одещини до Молдови
Фігуранти після затримання правоохоронцями. Фото: ДБР
Ключові моменти Подробиці справи Яке покарання загрожує

На Одещині правоохоронець разом зі своєю матір'ю переправляли чоловіків у Молдову за гроші. Однак під час отримання оплати від чергового клієнту ділків піймали на гарячому, фігурантам загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Подробиці справи

За даними слідства, після початку повномасштабної агресії РФ, фігурант сам намагався незаконно виїхати до Молдови, щоб уникнути мобілізації, але зазнав невдачі. Згодом він вступив на службу до правоохоронного органу, однак замість виконання обов’язків організував нелегальний бізнес. Використовуючи знання прикордонної місцевості та маршрутів патрулювання, посадовець налагодив канал незаконного перетину державного кордону. До злочинної діяльності він залучив власну матір. Жінка вела перемовини з потенційними "клієнтами" та передавала їм інструкції — де, коли та як пішки обходити наряди і пункти пропуску. Вартість таких "послуг" становила 6 тисяч доларів США з особи.

За попередніми даними, підозрюваним вдалося переправити щонайменше трьох ухилянтів. Однак правоохоронця та його матір затримали під час одержання обіцяних коштів від чегового клієнта.

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про росіянина, який переправляв чоловіків у Молдову. А також про правоохоронця, який допомагав ухилянтам за гроші.

Одеса Одеська область Новини Одеси ДБР ухилянти
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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