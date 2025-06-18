Правоохоронець з Одещини за гроші допомагав ухилянтам уникати мобілізації

Затримання фігуранта. Фото: ДБР

ДБР передало в суд справу правоохоронця з Одещини, який за гроші допомагав ухилянтам вирішити питання із ТЦК. Ділка було затримано під час передачі коштів за послугу, йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Подробиці справи

За даними слідства, правоохоронець використовував службове становище для пошуку чоловіків, які ухилялися від мобілізації та перебувають у розшуку. Потенційним "клієнтам" він пропонував вирішення цього питання через знайомих медичних фахівців. У задокументованому епізоді він за 15 тисяч доларів США пообіцяв організувати оформлення інвалідності відповідної групи завдяки медико-соціальній експертизі. Такий статус дозволяв би особі бути знятою з військового обліку. Фігуранта затримали під час передачі всієї суми хабаря. Наразі він звільнений з посади.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з її вимаганням). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про працівника ТЦК, який знімав з розшуку ухилянтів. А також про прикордонника, котрий заробляв на переправленні чоловіків за кордон.