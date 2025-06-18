Правоохранитель из Одесской области за деньги помогал уклонистам избегать мобилизации

Задержание фигуранта. Фото: ГБР

ГБР передало в суд дело правоохранителя из Одесской области, который за деньги помогал уклонистам решить вопрос с ТЦК. Дельца задержали во время передачи средств за услугу, ему грозит до 8 лет заключения.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Подробности дела

По данным следствия, правоохранитель использовал служебное положение для поиска мужчин, которые уклонялись от мобилизации и находятся в розыске. Потенциальным "клиентам" он предлагал решение этого вопроса через знакомых медиков. В задокументированном эпизоде он за 15 тысяч долларов США пообещал организовать оформление инвалидности соответствующей группы благодаря медико-социальной экспертизе. Такой статус позволял бы лицу быть снятым с воинского учета. Фигуранта задержали во время передачи всей суммы взятки. Сейчас он уволен с должности.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с ее вымогательством). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о работнике ТЦК, который снимал с розыска уклонистов. А также о пограничнике, который зарабатывал на переправке мужчин за границу.