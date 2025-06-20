Ситуація на дорогах Одещини - де затори на трасі Одеса-Рені (Як краще виїхати з України)

Виїзд за кордон ускладнено — затори на трасі Одеса-Рені
У п'ятницю, 20 червня, на трасі Одеса — Рені утворюються значні затори у бік Молдови та Румунії. Тягнучки фіксуються на картах як поблизу прикордонних сіл, так і на під'їздах до пунктів пропуску.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
Біля пункту пропуску до Молдови "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворився великий затор неподалік села Маяки. Простояти у ньому доведеться не менш як годину, це необхідно враховувати мандрівникам, плануючи подорож. Що стосується "Старокозачого — Тудора" — проїзд там наразі вільний. Шляхом до КПП у Рені, за даними картографічного сервісу, також спостерігаються черги, проте невеликі.
Затори до Румунії
Неподалік від найближчого до Румунії поромного переходу пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час від часу фіксуються затори через проведення дорожніх робіт. Біля каналу Кофа, міст через який вже завершують ремонтувати, тягнучок поки не спостерігається. Однак величезна черга автівок утворилася біля прикордонного села Саф'яни. Поїздка з Одеси триватиме менше 5 годин.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою в Румунію.
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