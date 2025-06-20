Ситуація на дорогах Одещини - де затори на трасі Одеса-Рені (Як краще виїхати з України)

Траса Одеса-Рені на карті. Фото: скриншот

У п'ятницю, 20 червня, на трасі Одеса — Рені утворюються значні затори у бік Молдови та Румунії. Тягнучки фіксуються на картах як поблизу прикордонних сіл, так і на під'їздах до пунктів пропуску.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Біля пункту пропуску до Молдови "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворився великий затор неподалік села Маяки. Простояти у ньому доведеться не менш як годину, це необхідно враховувати мандрівникам, плануючи подорож. Що стосується "Старокозачого — Тудора" — проїзд там наразі вільний. Шляхом до КПП у Рені, за даними картографічного сервісу, також спостерігаються черги, проте невеликі.

Затор біля села Маяки. Фото: скриншот

Затори до Румунії

Неподалік від найближчого до Румунії поромного переходу пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час від часу фіксуються затори через проведення дорожніх робіт. Біля каналу Кофа, міст через який вже завершують ремонтувати, тягнучок поки не спостерігається. Однак величезна черга автівок утворилася біля прикордонного села Саф'яни. Поїздка з Одеси триватиме менше 5 годин.

Затор біля села Саф'яни. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою в Румунію.