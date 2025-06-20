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Главная Одесса Выезд за границу затруднен — пробки на трассе Одесса-Рени

Выезд за границу затруднен — пробки на трассе Одесса-Рени

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Дата публикации 20 июня 2025 14:30
Ситуация на дорогах Одесской области - где пробки на трассе Одесса-Рени (Как лучше выехать из Украины)
Трасса Одесса-Рени на карте. Фото: скриншот
Ключові моменти Пробки в Молдову Пробки в Румынию

В пятницу, 20 июня, на трассе Одесса — Рени образуются значительные пробки в сторону Молдовы и Румынии. Тянучки фиксируются на картах как вблизи приграничных сел, так и на подъездах к пунктам пропуска.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Возле пункта пропуска в Молдову "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовалась большая пробка возле села Маяки. Простоять в ней придется не менее часа, это необходимо учитывать путешественникам, планируя путешествие. Что касается "Староказачьего — Тудора" — проезд там пока свободен. По пути к КПП в Рени, по данным картографического сервиса, также наблюдаются очереди, однако небольшие.

Выезд за границу затруднен — пробки на трассе Одесса-Рени - фото 1
Пробка возле села Маяки. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

Неподалеку от ближайшего к Румынии паромного перехода пункт пропуска "Орловка — Исакча" время от времени фиксируются пробки из-за проведения дорожных работ. У канала Кофа, мост через который уже завершают ремонтировать, тянучек пока не наблюдается. Однако огромная очередь автомобилей образовалась возле пограничного села Сафьяны. Поездка из Одессы продлится менее 5 часов.

Выезд за границу затруднен — пробки на трассе Одесса-Рени - фото 2
Пробка возле села Сафьяны. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.

Одесса дороги Одесская область пробки Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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