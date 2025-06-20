Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияМедцентрДомСпортВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Семейный бизнес — правоохранитель с матерью вывозили уклонистов

Семейный бизнес — правоохранитель с матерью вывозили уклонистов

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 16:14
Правоохранитель вместе с матерью переправляли уклонистов из Одесской области в Молдову
Фигуранты после задержания правоохранителями. Фото: ГБР
Ключові моменти Какое наказание грозит Подробности дела

В Одесской области правоохранитель вместе со своей матерью переправляли мужчин в Молдову за деньги. Однако во время получения оплаты от очередного клиента дельцов поймали с поличным, фигурантам грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Реклама
Читайте также:

Подробности дела

По данным следствия, после начала полномасштабной агрессии РФ, фигурант сам пытался незаконно выехать в Молдову, чтобы избежать мобилизации, но потерпел неудачу. Впоследствии он поступил на службу в правоохранительный орган, однако вместо выполнения обязанностей организовал нелегальный бизнес. Используя знания пограничной местности и маршрутов патрулирования, делец наладил канал незаконного пересечения государственной границы. К преступной деятельности он привлек собственную мать. Женщина вела переговоры с потенциальными "клиентами" и передавала им инструкции — где, когда и как пешком обходить наряды и пункты пропуска. Стоимость таких "услуг" составляла 6 тысяч долларов США с человека.

По предварительным данным, подозреваемым удалось переправить по меньшей мере трех уклонистов. Однако правоохранителя и его мать задержали во время получения обещанных средств от очередного клиента.

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенного по предварительному сговору группой лиц). Им грозит от 7 до 9 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о россиянине, который переправлял мужчин в Молдову. А также о правоохранителе, который помогал уклонистам за деньги.

Одесса Одесская область Новости Одессы ГБР уклонисты
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации