Правоохранитель вместе с матерью переправляли уклонистов из Одесской области в Молдову

Фигуранты после задержания правоохранителями. Фото: ГБР

В Одесской области правоохранитель вместе со своей матерью переправляли мужчин в Молдову за деньги. Однако во время получения оплаты от очередного клиента дельцов поймали с поличным, фигурантам грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Подробности дела

По данным следствия, после начала полномасштабной агрессии РФ, фигурант сам пытался незаконно выехать в Молдову, чтобы избежать мобилизации, но потерпел неудачу. Впоследствии он поступил на службу в правоохранительный орган, однако вместо выполнения обязанностей организовал нелегальный бизнес. Используя знания пограничной местности и маршрутов патрулирования, делец наладил канал незаконного пересечения государственной границы. К преступной деятельности он привлек собственную мать. Женщина вела переговоры с потенциальными "клиентами" и передавала им инструкции — где, когда и как пешком обходить наряды и пункты пропуска. Стоимость таких "услуг" составляла 6 тысяч долларов США с человека.

По предварительным данным, подозреваемым удалось переправить по меньшей мере трех уклонистов. Однако правоохранителя и его мать задержали во время получения обещанных средств от очередного клиента.

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенного по предварительному сговору группой лиц). Им грозит от 7 до 9 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о россиянине, который переправлял мужчин в Молдову. А также о правоохранителе, который помогал уклонистам за деньги.