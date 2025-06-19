В Одесской области задержали иностранца, который переправлял уклонистов в Молдову

Задержанные возле границы. Фото: Главное упраление Национальной полиции в Одесской области

Гражданин РФ организовал схему по переправке военнообязанных мужчин за границу. Однако в Одесской области правоохранители задержали его вместе с очередными клиентами, фигуранту грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Главное упраление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела



По данным следствия, 49-летний гражданин РФ, который имеет вид на жительство в Украине, должен был на машине перевезти двух местных военнообязанных мужчин к украинско-молдавской границе. После чего — указать им пеший маршрут в соседнюю страну, на котором отсутствовали бы в тот момент пограничные наряды. Сообщники подыскали клиентов в одном из мессенджеров — за двоих просили 9 тысяч долларов.

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Полицейские задокументировали, как иностранец забрал их в Одессе и, взяв задаток, повез в Подольский район. Впрочем, довезти пассажиров до места назначения не удалось — правоохранители остановили машину в одном из приграничных сел. У перевозчика изъяли машину, мобильный телефон и деньги.

Какое наказание грозит

В отношении военнообязанных мужчин составили протоколы по ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (незаконное пересечение границы). Нарушителям грозит до 8500 грн штрафа или административный арест.

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Перевозчику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Им грозит лишение свободы на срок до девяти лет с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 тыс. 240 грн.

Напомним, недавно мы писали о правоохранителе, который помогал уклонистам за деньги. А также о пограничнике, который зарабатывал на переправке мужчин за границу.