Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноМедцентрПолитикаЛьвовLifeДомКиноМодаРецептыТуризмПраздникиПсихологияАрмия

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Одесса Тур в Приднестровье — на Одесчине задержали россиянина

Тур в Приднестровье — на Одесчине задержали россиянина

Ua en ru
Дата публикации 19 июня 2025 11:49
В Одесской области задержали иностранца, который переправлял уклонистов в Молдову
Задержанные возле границы. Фото: Главное упраление Национальной полиции в Одесской области
Ключові моменти Подробности дела Какое наказание грозит

Гражданин РФ организовал схему по переправке военнообязанных мужчин за границу. Однако в Одесской области правоохранители задержали его вместе с очередными клиентами, фигуранту грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Главное упраление Национальной полиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Подробности дела


По данным следствия, 49-летний гражданин РФ, который имеет вид на жительство в Украине, должен был на машине перевезти двух местных военнообязанных мужчин к украинско-молдавской границе. После чего — указать им пеший маршрут в соседнюю страну, на котором отсутствовали бы в тот момент пограничные наряды. Сообщники подыскали клиентов в одном из мессенджеров — за двоих просили 9 тысяч долларов.

Реклама

Полицейские задокументировали, как иностранец забрал их в Одессе и, взяв задаток, повез в Подольский район. Впрочем, довезти пассажиров до места назначения не удалось — правоохранители остановили машину в одном из приграничных сел. У перевозчика изъяли машину, мобильный телефон и деньги.

Какое наказание грозит

В отношении военнообязанных мужчин составили протоколы по ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (незаконное пересечение границы). Нарушителям грозит до 8500 грн штрафа или административный арест.

Реклама

Перевозчику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Им грозит лишение свободы на срок до девяти лет с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 тыс. 240 грн.

Напомним, недавно мы писали о правоохранителе, который помогал уклонистам за деньги. А также о пограничнике, который зарабатывал на переправке мужчин за границу.

Одесса граница Одесская область Новости Одессы задержание
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации