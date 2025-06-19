Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноМедцентрПолітикаЛьвівLifeДімКіноМодаРецептиТуризмСвятаПсихологіяАрмія

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Тур у Придністров'я — на Одещині затримали росіянина

Тур у Придністров'я — на Одещині затримали росіянина

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 11:49
На Одещині затримало іноземця, який переправляв ухилянтів до Молдови
Затримані біля кордону. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області
Ключові моменти Подробиці справи Яке покарання загрожує

Громадянин РФ організував схему з переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Однак на Одещині правоохоронці затримали його разом з клієнтами, фігуранту загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне упраління Національної поліції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Подробиці справи


За даними слідства, 49-річний громадянин РФ, який має посвідку на постійне проживання в Україні, повинен був на автівці перевезти двох місцевих військовозобов’язаних чоловіків до українсько-молдовського кордону. Після чого — вказати їм піший маршрут в сусідню країну, на якому були б відсутні в той момент прикордонні наряди. Спільники підшукали клієнтів в одному з месенджерів — за двох просили 9 тисяч доларів.

Поліцейські задокументували, як іноземець забрав їх в Одесі і, взявши завдаток, повіз у Подільський район. Утім, довезти пасажирів до місця призначення не вдалося — правоохоронці зупинили автівку в одному з прикордонних сіл. У перевізника вилучили машину, мобільний телефон і гроші.

Яке покарання загрожує

Відносно військовозобов’язаних чоловіків склали протоколи за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (незаконний перетин кордону). Порушникам загрожує до 8500 грн штрафу або адміністративний арешт.

Перевізнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Їм загрожує позбавлення волі на строк до дев'яти років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 242 тис. 240 грн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про правоохоронця, який допомагав ухилянтам за гроші. А також про прикордонника, котрий заробляв на переправленні чоловіків за кордон.

Одеса кордон Одеська область Новини Одеси затримання
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації