На Одещині затримало іноземця, який переправляв ухилянтів до Молдови

Затримані біля кордону. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Громадянин РФ організував схему з переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Однак на Одещині правоохоронці затримали його разом з клієнтами, фігуранту загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне упраління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи



За даними слідства, 49-річний громадянин РФ, який має посвідку на постійне проживання в Україні, повинен був на автівці перевезти двох місцевих військовозобов’язаних чоловіків до українсько-молдовського кордону. Після чого — вказати їм піший маршрут в сусідню країну, на якому були б відсутні в той момент прикордонні наряди. Спільники підшукали клієнтів в одному з месенджерів — за двох просили 9 тисяч доларів.

Поліцейські задокументували, як іноземець забрав їх в Одесі і, взявши завдаток, повіз у Подільський район. Утім, довезти пасажирів до місця призначення не вдалося — правоохоронці зупинили автівку в одному з прикордонних сіл. У перевізника вилучили машину, мобільний телефон і гроші.

Яке покарання загрожує

Відносно військовозобов’язаних чоловіків склали протоколи за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (незаконний перетин кордону). Порушникам загрожує до 8500 грн штрафу або адміністративний арешт.

Перевізнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Їм загрожує позбавлення волі на строк до дев'яти років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 242 тис. 240 грн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про правоохоронця, який допомагав ухилянтам за гроші. А також про прикордонника, котрий заробляв на переправленні чоловіків за кордон.