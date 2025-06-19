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Головна Одеса Висадка десанту на Одещині — у ворога немає для цього можливості

Висадка десанту на Одещині — у ворога немає для цього можливості

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Дата публікації: 19 червня 2025 09:25
Речник ВМС ЗСУ Плетенчук про висадку російського десанту в Одесі
Солдат на узбережжі. Фото ілюстративне: Армія.Інформ
Ключові моменти Висадка десанту

Висадка десанту в Одесі сьогодні є неможливою через те, що лінія фронту надто далеко від нашого регіону. Крім того, росіяни втратили спроможність проведення таких операцій через чисельні удари ЗСУ по кораблях РФ.

Про це розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

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Висадка десанту

За словами Дмитра Плетенчука, аби зрозуміти чи є загроза висадки десанту, треба подивитися на лінію бойового зіткнення. Такі операції є сенс проводити лише за умови прориву на суходолі, тому здійснювати наступ на Одещину зі сторони моря наразі для ЗС РФ безглуздо. 

"Десант висаджується лише на зустріч сухопутному угрупованню, тому що десант заради десанту це абсолютно суіцидальна місія. По-перше вони втратили десантну спроможність внаслідок удару по кораблям, а по-друге підійти до нашого узбережжя для них не реально. Вони знають, що їх там чекають і не з обіймами",— каже Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук також додав, що Військово-морські сили відстежують ситуацію в акваторії та готові відповісти на будь-яку загрозу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Чорне море — козир України у боротьбі за безпеку. А також про те, чому росіяни побоюються виводити свої кораблі в акваторію.

 

Одеса Новини Одеси війна в Україні десант Дмитро Плетенчук
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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