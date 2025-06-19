Яка температура води у Чорному морі в Одесі сьогодні, 19 червня - прогноз погоди від синоптиків Гідрометцентру

Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у четвер, 19 червня, в Одесі буде мінлива хмарність, однак без жодних опадів. Температура води у морі, за даними синоптиків, не опуститься, що має порадувати відпочивальників, які планують покупатися.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Температура води

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 19 червня не похолодшає. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні від 16 до 17°С. Однак відпочивальникам слід враховувати прохолодний північно-західний вітер, аби не застудитися, виходячи з моря.

Погода в Одесі

Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, однак ыстотних опадів синоптики не прогнозують. Вітер очікується північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +17...+19 °C, а вже вдень потеплішає до +27...+29 °C.

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність, однак істотних опадів не має бути. Вітер завтра прогнозують північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +14...+19 °C, а вдень — від +27 °C до +32 °C. На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.

Погода на Одещині. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, коли в Україні відчутно потеплішає. А також про те, що синоптики прогнозують досить спекотне літо.