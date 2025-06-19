Яка температура води у Чорному морі в Одесі сьогодні, 19 червня - прогноз погоди від синоптиків Гідрометцентру

Відпочинок в Одесі — яка температура води в морі буде сьогодні
Сьогодні, у четвер, 19 червня, в Одесі буде мінлива хмарність, однак без жодних опадів. Температура води у морі, за даними синоптиків, не опуститься, що має порадувати відпочивальників, які планують покупатися.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Температура води
За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 19 червня не похолодшає. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні від 16 до 17°С. Однак відпочивальникам слід враховувати прохолодний північно-західний вітер, аби не застудитися, виходячи з моря.
Погода в Одесі
Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, однак ыстотних опадів синоптики не прогнозують. Вітер очікується північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +17...+19 °C, а вже вдень потеплішає до +27...+29 °C.
Погода на Одещині
Одеську область також очікує мінлива хмарність, однак істотних опадів не має бути. Вітер завтра прогнозують північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +14...+19 °C, а вдень — від +27 °C до +32 °C. На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, коли в Україні відчутно потеплішає. А також про те, що синоптики прогнозують досить спекотне літо.
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