Какая температура воды в Черном море в Одессе сегодня, 19 июня - прогноз погоды от синоптиков Гидрометцентра

Отдых в Одессе — какая температура воды в море будет сегодня
Сегодня, в четверг, 19 июня, в Одессе будет переменная облачность, однако без осадков. Температура воды в море, по данным синоптиков, не опустится, что должно порадовать отдыхающих, которые планируют искупаться.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Температура воды
По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды 19 июня не похолодает. Она в течение всего дня будет держаться на уровне от 16 до 17°С. Однако отдыхающим следует учитывать прохладный северо-западный ветер, чтобы не простудиться, выходя из моря.
Погода в Одессе
Завтра в Одессе будет переменная облачность, однако существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +17...+19 °C, а уже днем потеплеет до +27...+29 °C.
Погода в Одесской области
Одесскую область также ожидает переменная облачность, однако существенных осадков не должно быть. Ветер завтра прогнозируют северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +14...+19 °C, а днем — от +27 °C до +32 °C. На автодорогах региона обещают хорошую видимость.
Напомним, недавно мы писали о том, когда в Украине ощутимо потеплеет. А также о том, что синоптики прогнозируют довольно жаркое лето.
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