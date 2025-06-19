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Главная Одесса Отдых в Одессе — какая температура воды в море будет сегодня

Отдых в Одессе — какая температура воды в море будет сегодня

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Дата публикации 19 июня 2025 04:57
Какая температура воды в Черном море в Одессе сегодня, 19 июня - прогноз погоды от синоптиков Гидрометцентра
Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Ключові моменти Температура воды Погода в Одессе Погода в Одесской области

Сегодня, в четверг, 19 июня, в Одессе будет переменная облачность, однако без осадков. Температура воды в море, по данным синоптиков, не опустится, что должно порадовать отдыхающих, которые планируют искупаться.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Температура воды

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды 19 июня не похолодает. Она в течение всего дня будет держаться на уровне от 16 до 17°С. Однако отдыхающим следует учитывать прохладный северо-западный ветер, чтобы не простудиться, выходя из моря.

Погода в Одессе

Завтра в Одессе будет переменная облачность, однако существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +17...+19 °C, а уже днем потеплеет до +27...+29 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность, однако существенных осадков не должно быть. Ветер завтра прогнозируют северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +14...+19 °C, а днем — от +27 °C до +32 °C. На автодорогах региона обещают хорошую видимость.

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Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, когда в Украине ощутимо потеплеет. А также о том, что синоптики прогнозируют довольно жаркое лето.

Одесса Черное море прогнозы Новости Одессы прогноз погоды
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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