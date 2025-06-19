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Главная Одесса Высадка десанта на Одесчине — у врага нет для этого возможности

Высадка десанта на Одесчине — у врага нет для этого возможности

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Дата публикации 19 июня 2025 09:25
Спикер ВМС ВСУ Плетенчук о высадке российского десанта в Одессе
Солдат на побережье. Фото иллюстративное: Армия.Информ
Ключові моменти Высадка десанта

Высадка десанта в Одессе сегодня является невозможной из-за того, что линия фронта слишком далеко от нашего региона. Кроме того, россияне потеряли способность проведения таких операций из-за многочисленных ударов ВСУ по кораблям РФ.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

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Высадка десанта

По словам Дмитрия Плетенчука, чтобы понять, есть ли угроза высадки десанта, надо посмотреть на линию боевого соприкосновения. Такие операции есть смысл проводить только при условии прорыва на суше, поэтому осуществлять наступление на Одесчину со стороны моря пока для ВС РФ бессмысленно.

"Десант высаживается только навстречу сухопутной группировке, потому что десант ради десанта — это абсолютно суицидальная миссия. Во-первых, они потеряли десантную способность в результате удара по кораблям, а во-вторых, подойти к нашему побережью для них нереально. Они знают, что их там ждут, и не с объятиями", — говорит Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук также добавил, что Военно-морские силы отслеживают ситуацию в акватории и готовы ответить на любую угрозу.

Напомним, недавно мы писали о том, что Черное море — козырь Украины в борьбе за безопасность. А также о том, почему россияне опасаются выводить свои корабли в акваторию.

 

Одесса Новости Одессы война в Украине десант Дмитрий Плетенчук
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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