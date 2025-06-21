Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса У семьи начальника ТЦК на Одесчине хотят конфисковать машины

У семьи начальника ТЦК на Одесчине хотят конфисковать машины

Ua en ru
Дата публикации 21 июня 2025 11:04
Суд требует конфисковать имущество семьи начальника ТЦК в Одесской области
Правоохранители во время задержания мужчины. Фото иллюстративное: САП
Ключові моменти Машины военного ТЦК за миллионы

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск в Высший антикоррупционный суд на конфискацию имущества семьи начальника районного ТЦК в Одесской области. Под подозрением два дорогих автомобиля, которые, вероятно, использовал сам чиновник.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Реклама
Читайте также:
У родини начальника ТЦК на Одещині хочуть конфіскували автівки - фото 1
Сообщение САП. Фото: скриншот

Машины военного ТЦК за миллионы

САП заявила гражданский иск о конфискации имущества семьи начальника одного из районных территориальных центров комплектования и соцподдержки в Одесской области. Речь идет о двух автомобилях — Toyota C-HR HYBRID 2022 года (стоимостью более 1,38 млн грн) и Toyota C-HR 2021 года (более 560 тыс. грн), которые принадлежат родственникам чиновника.

По данным прокуратуры, имущество приобретено на средства, происхождение которых не подтверждено законными доходами. При этом сам чиновник мог прямо или косвенно пользоваться этими автомобилями, распоряжаясь ими как собственными.

"После анализа финансовых поступлений и расходов стало очевидно, что семья не могла купить это имущество честным путем", — сообщили в САП.

Суд уже наложил арест на транспортные средства в рамках обеспечения иска. Теперь их судьбу будет решать Высший антикоррупционный суд. Если активы признают необоснованными, их взыщут в доход государства.

Отметим, что, по данным некоторых местных СМИ, говорится о семье начальника Белгород-Днестровского ТЦК Сергея Корака. Кроме этого, в декларации военного нет этих автомобилей. Как и ни одного объекта недвижимости, в котором можно проживать.

Напомним, в Одесской области правоохранитель вместе со своей матерью за деньги незаконно переправляли мужчин в Молдову. Также мы писали, что депутату Одесского горсовета, подозреваемому в присвоении средств на программе по реабилитации нарко- и алкозависимых, избрали меру пресечения.

Одесса САП Одесская область Новости Одессы конфискация имущество
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации