Суд требует конфисковать имущество семьи начальника ТЦК в Одесской области

Правоохранители во время задержания мужчины. Фото иллюстративное: САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск в Высший антикоррупционный суд на конфискацию имущества семьи начальника районного ТЦК в Одесской области. Под подозрением два дорогих автомобиля, которые, вероятно, использовал сам чиновник.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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САП заявила гражданский иск о конфискации имущества семьи начальника одного из районных территориальных центров комплектования и соцподдержки в Одесской области. Речь идет о двух автомобилях — Toyota C-HR HYBRID 2022 года (стоимостью более 1,38 млн грн) и Toyota C-HR 2021 года (более 560 тыс. грн), которые принадлежат родственникам чиновника.

По данным прокуратуры, имущество приобретено на средства, происхождение которых не подтверждено законными доходами. При этом сам чиновник мог прямо или косвенно пользоваться этими автомобилями, распоряжаясь ими как собственными.

"После анализа финансовых поступлений и расходов стало очевидно, что семья не могла купить это имущество честным путем", — сообщили в САП.

Суд уже наложил арест на транспортные средства в рамках обеспечения иска. Теперь их судьбу будет решать Высший антикоррупционный суд. Если активы признают необоснованными, их взыщут в доход государства.

Отметим, что, по данным некоторых местных СМИ, говорится о семье начальника Белгород-Днестровского ТЦК Сергея Корака. Кроме этого, в декларации военного нет этих автомобилей. Как и ни одного объекта недвижимости, в котором можно проживать.

Напомним, в Одесской области правоохранитель вместе со своей матерью за деньги незаконно переправляли мужчин в Молдову. Также мы писали, что депутату Одесского горсовета, подозреваемому в присвоении средств на программе по реабилитации нарко- и алкозависимых, избрали меру пресечения.