Минута молчания в Одессе 21 июня - фото

Одесса замерла на минуту, чтобы почтить погибших — фоторепортаж
В центре Одессы сегодня на несколько минут остановилось движение. Горожане и водители присоединились к акции "Минута молчания", чтобы почтить погибших в войне. Люди вышли на дорогу с плакатами, призывая помнить о каждом, кто отдал жизнь за Украину.
Об этом журналистам Новини.LIVE сообщили организаторы акции "Минута молчания".
В Одессе остановили движение возле вокзала
В субботу, 21 июня, возле железнодорожного вокзала прошла тихая, но глубокая акция памяти. Полицейские временно остановили движение транспорта, чтобы дать возможность горожанам присоединиться к общенациональной минуте молчания.
Одесситы почтили память погибших
На дорогу вышли участники с плакатами. Они молча стояли посреди улицы, призывая прохожих и водителей остановиться и почтить павших. Многие одесситы присоединились спонтанно — кто-то просто остановился на тротуаре, кто-то выключил двигатель авто. Даже те, кто узнал об акции случайно, на мгновение замерли вместе со всеми.
Минута молчания в Украине: что известно
Отметим, ежедневная минута молчания — это общенациональная инициатива, введенная указом президента в марте 2022 года. Она проходит во всех городах Украины в 9:00 как символ общей скорби и благодарности тем, кто погиб в борьбе за свободу.
Напомним, в Одесской области в этом году зафиксировали три случая гибели детей, которые залезли на вагоны ради видео в соцсетях. Также мы писали, что САП подала иск в Высший антикоррупционный суд на конфискацию имущества семьи начальника районного ТЦК в Одесской области.
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