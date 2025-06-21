Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесса замерла на минуту, чтобы почтить погибших — фоторепортаж

Одесса замерла на минуту, чтобы почтить погибших — фоторепортаж

Ua en ru
Дата публикации 21 июня 2025 12:22
Минута молчания в Одессе 21 июня - фото
Люди на акции "Минута молчания". Фото: Наталья Михайленко
Ключові моменти В Одессе остановили движение возле вокзала Одесситы почтили память погибших Минута молчания в Украине: что известно

В центре Одессы сегодня на несколько минут остановилось движение. Горожане и водители присоединились к акции "Минута молчания", чтобы почтить погибших в войне. Люди вышли на дорогу с плакатами, призывая помнить о каждом, кто отдал жизнь за Украину.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщили организаторы акции "Минута молчания".

Реклама
Читайте также:
Хвилина мовчання в Одесі
Девушка держит в руках плакат с именем военного, который защищал Украину. Фото: Наталья Михайленко
Одеса завмерла на хвилину
Одесситка с плакатом в руках. Фото: Наталья Михайленко
Вшанування загиблих в Одесі
Девушка призывает остановиться на минуту. Фото: Наталья Михайленко

В Одессе остановили движение возле вокзала

В субботу, 21 июня, возле железнодорожного вокзала прошла тихая, но глубокая акция памяти. Полицейские временно остановили движение транспорта, чтобы дать возможность горожанам присоединиться к общенациональной минуте молчания.

Одеса завмерла на хвилину, щоб вшанувати загиблих — фоторепортаж - фото 5
Мужчина держит в руках портрет погибшего защитника. Фото: Наталья Михайленко
Одеса завмерла на хвилину, щоб вшанувати загиблих — фоторепортаж - фото 6
Мужчина с женщиной держат плакат в руках во время акции в Одессе. Фото: Наталья Михайленко
Одеса завмерла на хвилину, щоб вшанувати загиблих — фоторепортаж - фото 7
Женщина с портретом военного в руках. Фото: Наталья Михайленко

Одесситы почтили память погибших

На дорогу вышли участники с плакатами. Они молча стояли посреди улицы, призывая прохожих и водителей остановиться и почтить павших. Многие одесситы присоединились спонтанно — кто-то просто остановился на тротуаре, кто-то выключил двигатель авто. Даже те, кто узнал об акции случайно, на мгновение замерли вместе со всеми.

Одеса завмерла на хвилину, щоб вшанувати загиблих — фоторепортаж - фото 7
Одесситы присоединяются к акции. Фото: Наталья Михайленко
Одеса завмерла на хвилину, щоб вшанувати загиблих — фоторепортаж - фото 8
Мужчины возле вокзала остановились, чтобы почтить погибших. Фото: Наталья Михайленко
Одеса завмерла на хвилину, щоб вшанувати загиблих — фоторепортаж - фото 9
Люди на акции "Минута молчания" в Одессе. Фото: Наталья Михайленко

Минута молчания в Украине: что известно

Отметим, ежедневная минута молчания — это общенациональная инициатива, введенная указом президента в марте 2022 года. Она проходит во всех городах Украины в 9:00 как символ общей скорби и благодарности тем, кто погиб в борьбе за свободу.

Одеса завмерла на хвилину, щоб вшанувати загиблих — фоторепортаж - фото 1
Женщины держат флаги бригад и фото военных. Фото: Наталья Михайленко
Одеса завмерла на хвилину, щоб вшанувати загиблих — фоторепортаж - фото 8
Одесситы возле вокзала почтили погибших. Фото: Наталья Михайленко
Одеса завмерла на хвилину, щоб вшанувати загиблих — фоторепортаж - фото 12
Собака на акции в Одессе. Фото: Наталья Михайленко

Напомним, в Одесской области в этом году зафиксировали три случая гибели детей, которые залезли на вагоны ради видео в соцсетях. Также мы писали, что САП подала иск в Высший антикоррупционный суд на конфискацию имущества семьи начальника районного ТЦК в Одесской области.

Одесса акция Одесская область Новости Одессы погибшие минута молчания
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации