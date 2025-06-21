Минута молчания в Одессе 21 июня - фото

Люди на акции "Минута молчания". Фото: Наталья Михайленко

В центре Одессы сегодня на несколько минут остановилось движение. Горожане и водители присоединились к акции "Минута молчания", чтобы почтить погибших в войне. Люди вышли на дорогу с плакатами, призывая помнить о каждом, кто отдал жизнь за Украину.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщили организаторы акции "Минута молчания".

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Девушка держит в руках плакат с именем военного, который защищал Украину. Фото: Наталья Михайленко

Одесситка с плакатом в руках. Фото: Наталья Михайленко

Девушка призывает остановиться на минуту. Фото: Наталья Михайленко

В Одессе остановили движение возле вокзала

В субботу, 21 июня, возле железнодорожного вокзала прошла тихая, но глубокая акция памяти. Полицейские временно остановили движение транспорта, чтобы дать возможность горожанам присоединиться к общенациональной минуте молчания.

Мужчина держит в руках портрет погибшего защитника. Фото: Наталья Михайленко

Мужчина с женщиной держат плакат в руках во время акции в Одессе. Фото: Наталья Михайленко

Женщина с портретом военного в руках. Фото: Наталья Михайленко

Одесситы почтили память погибших

На дорогу вышли участники с плакатами. Они молча стояли посреди улицы, призывая прохожих и водителей остановиться и почтить павших. Многие одесситы присоединились спонтанно — кто-то просто остановился на тротуаре, кто-то выключил двигатель авто. Даже те, кто узнал об акции случайно, на мгновение замерли вместе со всеми.

Одесситы присоединяются к акции. Фото: Наталья Михайленко

Мужчины возле вокзала остановились, чтобы почтить погибших. Фото: Наталья Михайленко

Люди на акции "Минута молчания" в Одессе. Фото: Наталья Михайленко

Минута молчания в Украине: что известно

Отметим, ежедневная минута молчания — это общенациональная инициатива, введенная указом президента в марте 2022 года. Она проходит во всех городах Украины в 9:00 как символ общей скорби и благодарности тем, кто погиб в борьбе за свободу.

Женщины держат флаги бригад и фото военных. Фото: Наталья Михайленко

Одесситы возле вокзала почтили погибших. Фото: Наталья Михайленко

Собака на акции в Одессе. Фото: Наталья Михайленко

Напомним, в Одесской области в этом году зафиксировали три случая гибели детей, которые залезли на вагоны ради видео в соцсетях. Также мы писали, что САП подала иск в Высший антикоррупционный суд на конфискацию имущества семьи начальника районного ТЦК в Одесской области.