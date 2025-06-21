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Головна Одеса Зачепінг вбиває — на Одещині загинули уже троє підлітків

Зачепінг вбиває — на Одещині загинули уже троє підлітків

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Дата публікації: 21 червня 2025 11:44
Зачепінг на Одещині — поліція попереджає про смертельну небезпеку
Люди йдуть залізничною колією. Фото ілюстративне: freepik
Ключові моменти На Одещині загинуло троє підлітків Батьки можуть понести кримінальну відповідальність

На Одещині цього року зафіксували три випадки загибелі дітей, які залізли на вагони заради відео в соцмережах. Правоохоронці закликають батьків і підлітків не повторювати смертельно небезпечні "тренди". 

Про це у суботу, 21 червня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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За даними поліції, трагічні випадки сталися в Одесі, а також в Одеському та Подільському районах. Правоохоронці пояснюють: навіть якщо вагони не рухаються, біля них діє висока напруга, яка може вдарити без прямого контакту. Причина, чому діти йдуть на такий ризик, — бажання привернути увагу, наслідування блогерів та тиск середовища.

"Діти часто не усвідомлюють: кілька тисяч вподобайок не варті втрати здоров’я чи життя", — каже начальниця відділу ювенальної превенції поліції області Вікторія Чалова.

Поліція регулярно проводить профілактичні бесіди в школах, рейди на вокзалах і моніторинг соцмереж. Але основна відповідальність, на її думку, все одно лежить на батьках.

"Безпека дитини починається вдома — з довіри, пояснень та контролю", — підкреслила майор поліції.

Батьки можуть понести кримінальну відповідальність

Додамо, що, згідно із законом, діти до 16 років не мають бути в публічних місцях без супроводу дорослих із 22:00 до 6:00. За порушення відповідальність несуть і батьки. Якщо ж наслідки тяжкі — можливе і кримінальне провадження.

Нагадаємо, в Одесі затримали 31-річного чоловіка, якого підозрюють в причетності до смерті семирічної  дівчинки. Також ми писали, що члени всесвітньовідомої злочинної організації "Ндрангета", яких затримали на Одещині, отримали 11 років в'язниці.

Одеса смерть діти Одеська область Новини Одеси небезпека
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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