Зачепінг на Одещині — поліція попереджає про смертельну небезпеку

Люди йдуть залізничною колією. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині цього року зафіксували три випадки загибелі дітей, які залізли на вагони заради відео в соцмережах. Правоохоронці закликають батьків і підлітків не повторювати смертельно небезпечні "тренди".

Про це у суботу, 21 червня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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За даними поліції, трагічні випадки сталися в Одесі, а також в Одеському та Подільському районах. Правоохоронці пояснюють: навіть якщо вагони не рухаються, біля них діє висока напруга, яка може вдарити без прямого контакту. Причина, чому діти йдуть на такий ризик, — бажання привернути увагу, наслідування блогерів та тиск середовища.

"Діти часто не усвідомлюють: кілька тисяч вподобайок не варті втрати здоров’я чи життя", — каже начальниця відділу ювенальної превенції поліції області Вікторія Чалова.

Поліція регулярно проводить профілактичні бесіди в школах, рейди на вокзалах і моніторинг соцмереж. Але основна відповідальність, на її думку, все одно лежить на батьках.

"Безпека дитини починається вдома — з довіри, пояснень та контролю", — підкреслила майор поліції.

Батьки можуть понести кримінальну відповідальність

Додамо, що, згідно із законом, діти до 16 років не мають бути в публічних місцях без супроводу дорослих із 22:00 до 6:00. За порушення відповідальність несуть і батьки. Якщо ж наслідки тяжкі — можливе і кримінальне провадження.

Нагадаємо, в Одесі затримали 31-річного чоловіка, якого підозрюють в причетності до смерті семирічної дівчинки. Також ми писали, що члени всесвітньовідомої злочинної організації "Ндрангета", яких затримали на Одещині, отримали 11 років в'язниці.