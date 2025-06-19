Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаРецепти АрхівВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeІндустріїНовини дняМетеоТехнологіїАвтоСвятаСпортВійськова економікаНерухомістьЕкономікаФінансиПсихологіяІнвестиціїАрміяМедцентрДімКіноМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі затримали чоловіка, причетного до смерті дівчинки

В Одесі затримали чоловіка, причетного до смерті дівчинки

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 23:58
В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві семирічної Соломії Тарасюк
Правоохоронці на місці події. Фото: скриншот
Ключові моменти Вбивство дитини в Одесі

В Одесі затримали 31-річного чоловіка, якого підозрюють в причетності до смерті семирічної  Соломії Тарасюк. За попередньою інформацією, дитину задушили.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції в Одеській області у четвер, 19 червня.

Реклама
Читайте також:

Вбивство дитини в Одесі

Слідство встановило, що фігурант проживає поряд з родиною семирічної дівчинки. Дитина знала його, тому пішла з ним додому, де він вбив її.

"Попередньо, причиною смерті дівчинки є удушення. Точну причину встановить судово-медична експертиза. Аби приховати сліди злочину, чоловік в коробці вивіз тіло вбитої за декілька кварталів, де покинув у підвальному приміщенні", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вилучили низку речових доказів. Їх скерують на експертні дослідження. Крім того, було зібрано біологічні сліди та біологічні зразки дитини і фігуранта.

Відомо, що нападник був у розшуку ТЦК. Наразі вирішується питання щодо оголошення йому підозри в умисному вбивстві дитини та обрання запобіжного заходу.

Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одеській області знайшли тіло семирічної дівчинки, яку розшукували після того, як вона зникла з двору.

Раніше на Одещині чоловік до смерті побив свого товариша. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Одеса діти вбивство поліція підозра
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації