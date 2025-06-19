В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві семирічної Соломії Тарасюк

В Одесі затримали чоловіка, причетного до смерті дівчинки
В Одесі затримали 31-річного чоловіка, якого підозрюють в причетності до смерті семирічної Соломії Тарасюк. За попередньою інформацією, дитину задушили.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції в Одеській області у четвер, 19 червня.
Вбивство дитини в Одесі
Слідство встановило, що фігурант проживає поряд з родиною семирічної дівчинки. Дитина знала його, тому пішла з ним додому, де він вбив її.
"Попередньо, причиною смерті дівчинки є удушення. Точну причину встановить судово-медична експертиза. Аби приховати сліди злочину, чоловік в коробці вивіз тіло вбитої за декілька кварталів, де покинув у підвальному приміщенні", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці вилучили низку речових доказів. Їх скерують на експертні дослідження. Крім того, було зібрано біологічні сліди та біологічні зразки дитини і фігуранта.
Відомо, що нападник був у розшуку ТЦК. Наразі вирішується питання щодо оголошення йому підозри в умисному вбивстві дитини та обрання запобіжного заходу.
Йому загрожує довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, в Одеській області знайшли тіло семирічної дівчинки, яку розшукували після того, як вона зникла з двору.
Раніше на Одещині чоловік до смерті побив свого товариша. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
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