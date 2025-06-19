В Одессе задержали подозреваемого в убийстве семилетней Соломии Тарасюк

В Одессе задержали мужчину, причастного к смерти девочки
В Одессе задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к смерти семилетней Соломии Тарасюк. По предварительной информации, ребенка задушили.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Одесской области в четверг, 19 июня.
Убийство ребенка в Одессе
Следствие установило, что фигурант проживает рядом с семьей семилетней девочки. Ребенок знал его, поэтому пошел с ним домой, где он убил ее.
"Предварительно, причиной смерти девочки является удушение. Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина в коробке вывез тело убитой за несколько кварталов, где оставил в подвальном помещении", — говорится в сообщении.
Правоохранители изъяли ряд вещественных доказательств. Их направят на экспертные исследования. Кроме того, были собраны биологические следы и биологические образцы ребенка и фигуранта.
Известно, что нападавший был в розыске ТЦК. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения в умышленном убийстве ребенка и избрании меры пресечения.
Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, в Одесской области нашли тело семилетней девочки, которую разыскивали после того, как она исчезла со двора.
Ранее в Одесской области мужчина до смерти избил своего товарища. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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