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Главная Одесса В Одессе задержали мужчину, причастного к смерти девочки

В Одессе задержали мужчину, причастного к смерти девочки

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Дата публикации 19 июня 2025 23:58
В Одессе задержали подозреваемого в убийстве семилетней Соломии Тарасюк
Правоохранители на месте происшествия. Фото: скриншот
Ключові моменти Убийство ребенка в Одессе

В Одессе  задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к смерти семилетней Соломии Тарасюк. По предварительной информации, ребенка задушили.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Одесской области в четверг, 19 июня.

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Убийство ребенка в Одессе

Следствие установило, что фигурант проживает рядом с семьей семилетней девочки. Ребенок знал его, поэтому пошел с ним домой, где он убил ее.

"Предварительно, причиной смерти девочки является удушение. Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина в коробке вывез тело убитой за несколько кварталов, где оставил в подвальном помещении", — говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли ряд вещественных доказательств. Их направят на экспертные исследования. Кроме того, были собраны биологические следы и биологические образцы ребенка и фигуранта.

Известно, что нападавший был в розыске ТЦК. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения в умышленном убийстве ребенка и избрании меры пресечения.

Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Одесской области нашли тело семилетней девочки, которую разыскивали после того, как она исчезла со двора.

Ранее в Одесской области мужчина до смерти избил своего товарища. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Одесса дети убийство полиция подозрение
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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