Мешканця Одещини судять за те, що він до смерті забив товариша за чарку горілки

Фігурант дає відбитки пальців. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

До суду скерували справу мешканця Одещини, який до смерті забив свого товариша за чарку горілки, коли перебував у нього в гостях. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, 43-річного жителя Маразліївської громади сусіди виявили в непритомному стані біля його домоволодіння. Чоловіку викликали "швидку", але по дорозі в лікарню він помер.

Згідно висновків судово-медичної експертизи, причиною смерті став набряк головного мозку, спричинений численними травмами та переломами кісток черепа.



Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження жертві спричинив 51-річний односелець. Під час вживання алкогольних напоїв у приватному домоволодінні потерпілого між чоловіками виник конфлікт через останню чарку горілки. Гість побив господаря руками, ногами та каменем по голові, після чого виволочив його у непритомному стані з двору і залишив на лавці біля хвіртки, а сам пішов додому. Поліцейські затримали фігуранта. Суд надалі задовольнив клопотання правоохоронців та обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який зарізав товариша. А також про чоловіка, який вбив знайомого гранатою.