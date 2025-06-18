Жителя Одесской области судят за то, что он до смерти забил товарища за рюмку водки

Фигурант дает отпечатки пальцев. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

В суд направили дело жителя Одесской области, который до смерти забил своего товарища за рюмку водки, когда находился у него в гостях. За содеянное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, 43-летнего жителя Маразлиевской громады соседи обнаружили в бессознательном состоянии возле его домовладения. Мужчине вызвали "скорую", но по дороге в больницу он скончался. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал отек головного мозга, вызванный многочисленными травмами и переломами костей черепа.



Полицейские установили, что телесные повреждения жертве нанес 51-летний односельчанин. Во время употребления алкогольных напитков в частном домовладении потерпевшего, между мужчинами возник конфликт из-за последней рюмки водки. Гость избил хозяина руками, ногами и камнем по голове, после чего выволок его в бессознательном состоянии со двора, оставил на скамейке у калитки, а сам пошел домой. Полицейские задержали фигуранта. Суд в дальнейшем удовлетворил ходатайство правоохранителей и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Напомним, недавно мы писали о военном, который зарезал товарища. А также о мужчине, который убил знакомого гранатой.